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NBA季後賽》約基奇準大三元＋奇兵跳出 金塊打敗雷霆逼出G7

2025/05/16 11:19

約基奇。（路透）約基奇。（路透）

田兆崴 ／核稿編輯

〔記者林岳甫／綜合報導〕西部頭號種子雷霆、第4種子金塊今天在丹佛展開西部準決賽G6競逐，金塊告別末節容易當機的問題，加上約基奇（Nikola Jokic）、穆雷（Jamal Murray）合力進帳54分，金塊最終以119：107力退雷霆，將系列賽追成3：3平手，金塊、雷霆將在週一進行G7生死戰。

雷霆在G5第四節打出一波猛攻，逆轉搶下勝利，取得系列賽聽牌，此仗尋求直接關門，至於金塊回主場面臨背水一戰，一定要設法拿下勝利延長戰線。

回主場的金塊靠穆雷首節拿11分，以31：28領先雷霆，不過西部頭號種子雷霆在第二節展開反撲，「SGA」吉爾吉斯亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）單節11分，以及道特（Luguentz Dort）的壓哨三分彈，雷霆以61：58領先進入下半場。

雷霆、金塊在第三節持續拉鋸，不過金塊在此節尾聲殺出奇兵斯特勞瑟（Julian Strawther）獨拿8分，帶隊打出10：0攻勢，幫助地主隊再度取得領先。金塊在G4、G5於第四節都落居下風，此仗則靠著眾將各司其職都有發揮，最多把領先擴大至16分，最終也成功打下勝利，雷霆則是末節一度連續在三分球出手13次都落空，成為輸球主因。

約基奇繳出29分、14籃板及8助攻，穆雷斬獲25分、8籃板和7助攻，斯特勞瑟堪稱奇兵，從第三節高效率攻下8分，全場更是投進3顆三分球，進帳15分，布朗（Christian Braun）攻下23分也對贏球有功。

吉爾吉斯亞歷山大斬獲全隊最高32分，霍倫格姆（Chet Holmgren）19分、11籃板，但雷霆此仗三分球命中率不到3成，確實也難以贏球。

斯特勞瑟。（法新社）斯特勞瑟。（法新社）

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