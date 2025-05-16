雙北世壯運明開幕警高規格維安 無人機干擾槍、偵爆犬都出動

「2025雙北世壯運」夢想壯年遊及開幕典禮將在明（17）日傍晚舉行，台北市警局不敢大意，以最高規格維安來整備。（記者鄭景議翻攝）

〔記者鄭景議／台北報導〕「2025 雙北世壯運」夢想壯年遊及開幕典禮將在明（17）日傍晚舉行，除了世界各國參賽選手齊聚一堂外，還會有國際壯年運動總會會長、縣市首長、民意代表等出席，台北市警局不敢大意，以最高規格維安來整備，規劃偵爆犬及維安特勤警力於遊行路線梭巡，搭配制高點及無人機干擾槍，避免未申准無人機造成危害，全力守護世壯運開幕典禮期間活動安全。

警方表示，此次維安工作由台北市政府警察局聯合陸軍化學兵、環境部化學物質管理署及警政署維安特勤警力等， 以「安全」當為首要目標，各項軟硬體都朝向最高規格來整備。

請繼續往下閱讀...

「夢想壯年遊」將於當日17時30分登場，有近1萬4000名選手共襄盛舉，維安團隊除於遊行沿線架設安全護欄，強化遊行動線安全外，並於重要路口設置防車衝裝置，防止車輛衝撞事件發生，更在國父紀念館架設30具電檢門，過濾危害物品。

台北市警局世壯運維安處也特別呼籲，為了賽事及開幕的安全，員警都會依據於世壯運官網公告之禁制物品來進行安檢，現場亦會擺放禁制物品看板，提醒參與本次盛會活動的民眾，最常誤帶的物品包含壓力噴罐、氣瓶加油喇叭，或超過50*50*50公分的提包及長2公尺、寬1公尺的旗幟，也提醒不能攜帶酒精飲料，儘量穿著輕便服裝、帶著愉快的心情前來，這樣安檢速度會更快，省下更多排隊等候時間。

2025雙北世壯運使用無人機干擾槍，避免未申准無人機造成危害。（記者鄭景議翻攝）

2025雙北世壯運結合偵爆犬、維安特勤警力梭巡。（記者鄭景議翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法