NBA季後賽》穆雷抱病仍轟25分！攜手約基奇、布朗寫59年首見神舉

布朗、穆雷與約基奇。（路透）

〔體育中心/綜合報導〕金塊今天在季後賽次輪G6以119：107打敗雷霆，3：3追平系列賽成功逼出G7。賽前傳出身體不適的金塊二哥穆雷（Jamal Murray）抱病砍下25分，攜手隊友寫下特殊紀錄。

穆雷在比賽前傳出生病，被列為出戰成疑，但他仍抱病上場，且扮演金塊重要角色，第一節就5投4中拿下11分，最終上場25分鐘19投9中、三分6投2中，攻下全隊次高25分，外帶8籃板7助攻1火鍋的全能表現。

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除了穆雷之外，金塊MVP中鋒「小丑」約基奇（Nikola Jokic）轟下29分14籃板8助攻的準大三元，24歲小將布朗（Christian Braun）也進帳23分11籃板5助攻，幫助金塊成功續命。

根據數據專家哈維（Greg Harvey）指出，上述3人都砍下20分8籃板5助攻，上一次有3人組在季後賽同場繳出此數據，是在1966年4月26日的塞爾提克哈維契克（John Havlicek）、瓊斯（Sam Jones）與羅素（Bill Russell）。

穆雷生涯在即將被淘汰的背水一戰，一共累積6場25分的比賽。賽後受訪他被問及今天起床發現自己生病，是否曾考慮過無法在G6上場，他斬釘截鐵回答：「絕對不可能！」而穆雷也不居功，對於布朗與板凳奇兵「吸管哥」斯特勞瑟（Julian Strawther）15分的表現，都給予肯定。

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