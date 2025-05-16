晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》大谷雙響砲登全壘打王締壯舉超越法官！道奇19：2打爆運動家

2025/05/16 12:53

大谷翔平。（歐新社）大谷翔平。（歐新社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇今天在主場迎戰運動家，同時是「50轟50盜」的大谷搖頭娃娃日，而本尊大谷翔平手感更是熱得發燙，單場雙響砲本季15轟並列大聯盟全壘打王，而道奇單場狂掃5轟，終場19：2大勝運動家。

大谷翔平3局下敲出左外野3分砲，4局下又敲出中外野2分彈，連續兩打席開轟，本季第15轟出爐，5月敲8轟追平自己在在2023年所寫下的5月8轟個人最多紀錄。此外，根據大聯盟數據專家藍斯（Sarah Langs）指出，大谷在去年明星賽後已經敲出40轟，超越洋基「法官」賈吉（Aaron Judge）的39轟。

道奇3局下海灌7分，前4局打完以15：2領先運動家，除了大谷雙響以外，包含馬恩西（Max Muncy）與帕赫斯（Andy Pages）都有開轟，其中馬恩西敲出本季第3轟，生涯在道奇累積193轟，超越弗瑞洛（Carl Furillo）登上隊史全壘打排行榜第8名。6局下奧特曼（James Outman）補上陽春砲，8局下運動家派野手登板，道奇再攻下3分。

大谷翔平今天5打數2安打都是全壘打，15轟與賈吉和費城人史瓦伯（Kyle Schwarber）並列大聯盟全壘打王，單場貢獻6分打點，另有1次高飛犧牲打，吞下2次三振，賽後打擊率0.310，攻擊指數1.082。

道奇南韓新星金慧成今天3打數3安打，包含1支落點巧妙二壘安打，選到2次保送，貢獻2分打點，吞下1次三振，回本壘得4分，賽後打擊率0.429，攻擊指數1.038；頭號大物捕手拉辛（Dalton Rushing）生涯初登場也敲安，4打數2安打，選到1保送，吞下1K。

道奇右投紹爾（Matt Sauer）迎來大聯盟生涯首場先發，投4局被敲2支安打包含1轟，失掉2分都是自責分，送出2次三振與2次保送，賽後防禦率2.30。道奇牛棚動用2名左投，班達（Anthony Banda）1局、羅布雷斯基（Justin Wrobleski）4局都沒失分，羅布雷斯基收下本季首勝。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中