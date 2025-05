MLB》大谷雙響砲登全壘打王締壯舉超越法官！道奇19：2打爆運動家

大谷翔平。(歐新社)

田兆崴 /核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕道奇今天在主場迎戰運動家,同時是「50轟50盜」的大谷搖頭娃娃日,而本尊大谷翔平手感更是熱得發燙,單場雙響砲本季15轟並列大聯盟全壘打王,而道奇單場狂掃5轟,終場19:2大勝運動家。

大谷翔平3局下敲出左外野3分砲,4局下又敲出中外野2分彈,連續兩打席開轟,本季第15轟出爐,5月敲8轟追平自己在在2023年所寫下的5月8轟個人最多紀錄。此外,根據大聯盟數據專家藍斯(Sarah Langs)指出,大谷在去年明星賽後已經敲出40轟,超越洋基「法官」賈吉(Aaron Judge)的39轟。

請繼續往下閱讀...

Shohei Ohtani goes yard on his bobblehead night! pic.twitter.com/Oy1ebsu4eO