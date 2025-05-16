MLB》大谷雙響砲登全壘打王締壯舉超越法官！道奇19：2打爆運動家

大谷翔平。（歐新社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇今天在主場迎戰運動家，同時是「50轟50盜」的大谷搖頭娃娃日，而本尊大谷翔平手感更是熱得發燙，單場雙響砲本季15轟並列大聯盟全壘打王，而道奇單場狂掃5轟，終場19：2大勝運動家。

大谷翔平3局下敲出左外野3分砲，4局下又敲出中外野2分彈，連續兩打席開轟，本季第15轟出爐，5月敲8轟追平自己在在2023年所寫下的5月8轟個人最多紀錄。此外，根據大聯盟數據專家藍斯（Sarah Langs）指出，大谷在去年明星賽後已經敲出40轟，超越洋基「法官」賈吉（Aaron Judge）的39轟。

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Shohei Ohtani goes yard on his bobblehead night! pic.twitter.com/Oy1ebsu4eO — MLB （@MLB） May 16, 2025

道奇3局下海灌7分，前4局打完以15：2領先運動家，除了大谷雙響以外，包含馬恩西（Max Muncy）與帕赫斯（Andy Pages）都有開轟，其中馬恩西敲出本季第3轟，生涯在道奇累積193轟，超越弗瑞洛（Carl Furillo）登上隊史全壘打排行榜第8名。6局下奧特曼（James Outman）補上陽春砲，8局下運動家派野手登板，道奇再攻下3分。

大谷翔平今天5打數2安打都是全壘打，15轟與賈吉和費城人史瓦伯（Kyle Schwarber）並列大聯盟全壘打王，單場貢獻6分打點，另有1次高飛犧牲打，吞下2次三振，賽後打擊率0.310，攻擊指數1.082。

道奇南韓新星金慧成今天3打數3安打，包含1支落點巧妙二壘安打，選到2次保送，貢獻2分打點，吞下1次三振，回本壘得4分，賽後打擊率0.429，攻擊指數1.038；頭號大物捕手拉辛（Dalton Rushing）生涯初登場也敲安，4打數2安打，選到1保送，吞下1K。

道奇右投紹爾（Matt Sauer）迎來大聯盟生涯首場先發，投4局被敲2支安打包含1轟，失掉2分都是自責分，送出2次三振與2次保送，賽後防禦率2.30。道奇牛棚動用2名左投，班達（Anthony Banda）1局、羅布雷斯基（Justin Wrobleski）4局都沒失分，羅布雷斯基收下本季首勝。

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