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NBA季後賽》G7重返雷霆主場！魏斯布魯克里程碑之夜超越湖人傳奇

2025/05/16 14:09

魏斯布魯克。（美聯社）魏斯布魯克。（美聯社）

〔體育中心/綜合報導〕金塊今在西部準決賽G6以119：107力退雷霆，雙方G7將回到奧克拉荷馬進行生死戰，過去在雷霆立下許多豐功偉業的前MVP後衛魏斯布魯克（Russell Westbrook），再度重返老東家主場前，也在今天締造個人里程碑。

魏斯布魯克今天替補上場17分鐘，8投3中貢獻8分，另有3籃板與1火鍋。魏斯布魯克生涯在季後賽累積3029分，正式超越湖人傳奇球星渥錫（James Worthy），登上季後賽歷史得分榜第29名。

36歲的魏斯布魯克本季以2年680萬美元合約加盟金塊，也是他生涯待的第6支球隊。來到丹佛的魏少也成為板凳重要戰力，場上與場下都提供球隊無與倫比的能量，例行賽出賽75場（36場先發），場均13.3分6.1助攻4.9籃板，投籃命中率44.9%，三分命中率32.2%。

來到季後賽，魏少首輪面對同樣是前東家的快艇，在對方刻意放投下表現出色，6戰場均貢獻13.8分4.8籃板2.8助攻1.3抄截，三分命中率高達41.9%。但來到次輪對決雷霆，表現有所下滑，場均10.5分，三分命中率僅18.5%。如今G7將再度重回舊地，魏少將要力拚擊敗最熟悉的老東家，闖進西部冠軍賽。

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