MLB》小便球+詭異「後撤步」三振大谷翔平！運動家捕手：我怕沒命

〔體育中心/綜合報導〕道奇今以19:2打爆運動家,日本巨星大谷翔平上演單場雙響砲,而8局下運動家派出29歲捕手佩雷達(Jhonny Pereda)消化局數,結果他意外「智取」大谷翔平,飆出三振後還將球留下來做紀念。

運動家8局上打完已經陷入2:16落後,8局下決定派29歲捕手佩雷達登板,他登板後不外乎以超慢速小便球為主,投1局被敲4支安打失掉3分,另投出1次保送與1次三振,而該三振就是賞給今天雙響砲的大谷翔平。

當時大谷是該半局第4位打者,也是他此役第5打席,佩雷達前4球都對大谷投出不到70英哩(112.6公里)的小便球,取得2好1壞球數領先,接著佩雷達冷不防用一顆高角度89.4英哩直球,讓大谷反應不及揮棒落空遭到三振。K掉大谷後的佩雷達欣喜若狂,還直接把三振大谷那球丟往休息室,留下來當紀念品。

佩雷達賽後受訪興奮表示:「我一直想跟大谷對決,能夠三振他太開心了!」有趣的是,佩雷達面對大谷時,每投完一球便會使出詭異「後撤步」,整個人退到投手丘後方,對此他表示:「(對上大谷)真的很可怕,如果被他打成平飛球,我可能會沒命!所以我每球都往後跳,然後祈禱他揮棒落空!」

