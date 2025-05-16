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MLB》小便球+詭異「後撤步」三振大谷翔平！運動家捕手：我怕沒命

2025/05/16 13:39

大谷翔平。（法新社）大谷翔平。（法新社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇今以19：2打爆運動家，日本巨星大谷翔平上演單場雙響砲，而8局下運動家派出29歲捕手佩雷達（Jhonny Pereda）消化局數，結果他意外「智取」大谷翔平，飆出三振後還將球留下來做紀念。

運動家8局上打完已經陷入2：16落後，8局下決定派29歲捕手佩雷達登板，他登板後不外乎以超慢速小便球為主，投1局被敲4支安打失掉3分，另投出1次保送與1次三振，而該三振就是賞給今天雙響砲的大谷翔平。

佩雷達。（美聯社）佩雷達。（美聯社）

當時大谷是該半局第4位打者，也是他此役第5打席，佩雷達前4球都對大谷投出不到70英哩（112.6公里）的小便球，取得2好1壞球數領先，接著佩雷達冷不防用一顆高角度89.4英哩直球，讓大谷反應不及揮棒落空遭到三振。K掉大谷後的佩雷達欣喜若狂，還直接把三振大谷那球丟往休息室，留下來當紀念品。

佩雷達賽後受訪興奮表示：「我一直想跟大谷對決，能夠三振他太開心了！」有趣的是，佩雷達面對大谷時，每投完一球便會使出詭異「後撤步」，整個人退到投手丘後方，對此他表示：「（對上大谷）真的很可怕，如果被他打成平飛球，我可能會沒命！所以我每球都往後跳，然後祈禱他揮棒落空！」

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