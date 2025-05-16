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NBA》獨行俠1.8％機率神抽狀元籤 準狀元佛拉格：令人猝不及防

2025/05/16 14:13

佛拉格。（資料照，美聯社）佛拉格。（資料照，美聯社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕NBA在台灣時間13日舉辦選秀樂透抽籤，最終由機率僅1.8%的獨行俠獲得，這也代表被視為狀元大熱門的杜克大學超級新星佛拉格（Cooper Flagg）幾乎已確定將前往達拉斯，他在受訪時也坦言這個結果令人猝不及防。

目前年僅18歲的佛拉格，曾在去年入選美國奧運男籃靶子隊，並在大一球季出賽37場，繳出場均19.2分、7.5籃板與4.2助攻的全能成績，而模板被比作「天下第二人」皮朋（Scottie Pippen）的他，在上個月宣布將投入選秀後，馬上被視為狀元熱門人選。

獨行俠以極低機率抽中狀元籤，也讓佛拉格在接受採訪時坦言，他和大家一樣，這個結果令他猝不及防，但對獨行俠給予了高度的評價，「真是個瘋狂的選秀樂透，能夠親身經歷真的是個很酷的經驗。」

佛拉格繼續補充道：「能有這次的機會，更詳細的說是任何能在選秀夜當天聽到我名字的機會都覺得很感激，能有這完整的經驗我感到很興奮，並不是每個人都會經歷過這些，所以我覺得我非常幸運。」

另外佛拉格也稱讚獨行俠陣中有非常多有優秀的選手，例如像是同樣也就讀過杜克大學的21歲中鋒萊福利（Dereck Lively II），「如果能夠從D-Live（萊福利）身上學習真的很酷，因此我認為這會是個非常棒的機會。」

佛拉格。（資料照，美聯社）佛拉格。（資料照，美聯社）

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