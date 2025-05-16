體育署助攻 震後首場國際賽事國際少年運動會ICG明年花蓮主辦

花蓮縣長徐榛蔚（右）、國際少年運動會（ICG）委員會長Mr. Igor Topole（左），雙方簽約後互相握手，期盼明年賽事舉辦成功。（記者花孟璟攝）

〔記者花孟璟／花蓮報導〕在體育署協助爭取下，國際奧會授權體育組織國際少年運動會（ICG）團隊來訪花蓮，除勘查場地，今天也進行主辦城市簽約、IOC執委會花蓮辦公室揭牌。ICG會長Mr. Igor Topole今天說，去年委員會曾訪問花蓮，不幸的是一週後花蓮遭受強烈地震侵襲，但花蓮仍展現韌性，去年也決定正式申請2026年ICG主辦權，他有信心花蓮可以把賽事辦好。

體育署、花蓮縣府籌辦「2026年國際少年運動會（International Children’s Games, ICG）」籌備進程，國際少年運動會（ICG）委員會長Mr. Igor Topole、副會長Mr. Chulwon Shin、秘書長Mr. Hugh Waters等一行人，昨由高級中等學校體育總會秘書長朱彩鳳陪同到花蓮勘查各運動場館，包括德興棒球場（射箭）、自強國中（跆拳道）與中正體育館（桌球）等，今天早上也在體育署、中華奧會副秘書長曾文宏見證下，在吉安舊菸廠的吉安鄉運動休閒園區舉行主辦城市簽約，以及ICG執行委員會辦公室揭牌。

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體育署國際及兩岸運動組長許秀玲說，花蓮縣憑藉優質運動環境、豐富的自然及文化資源，以及對於青少年運動發展的長期推動即投入，獲得ICG總會信賴，取得明年2026年賽會主辦權，這也是我國繼2002台北市、2016年新北市之後第三度獲得主辦權。她說，ICG是國際奧會IOC授權的組織，也是全球少年運動員齊集的盛會，能主辦如此重要賽事對於台灣的國際參與及運動發展都有正面意義！

許秀玲說，明年的國際少年運動會在台灣，將迎來全球30個以上國家、超過70個城市1500名選手來到花蓮，屆時來自世界各地的青少年將在充滿活力和熱情的賽事中，一起競技、一起交流及學習，更將體驗台灣豐富多元的文化特色。

「運動部將在今年9月掛牌成立」！許秀玲說，政府將透過運動來壯大台灣、打造運動平權的社會，讓體育運動全民化、產業化及國際化，也期盼透過舉辦台灣品牌的國際賽事，培育更多專業的運動賽會專業人才，強化運動外交。

花蓮縣府在今天的簽約儀式上，也公布明年賽事主視覺及Slogan「Shining Hualien」閃耀花蓮，簽約的花蓮縣長徐榛蔚說，去年今年都積極參加ICG比賽，去年地震後，為了替花蓮的觀光、花蓮的孩子尋找機會，縣府也一直很努力，也感謝體育署協助，花蓮的城市觀光要推廣，縣府將全力以赴，展現花蓮迎接國際體育盛事的決心與行動力。

花蓮縣長徐榛蔚（中右）、國際少年運動會（ICG）委員會長Mr. Igor Topole（中左），體育署組長許秀玲（右三）等參加ICG執委會揭牌，也象徵籌辦作業啟動。（記者花孟璟攝）

國際少年運動會（ICG）執委會的辦公室今天在花蓮舉辦揭牌典禮。（記者花孟璟攝）

國際少年運動會（ICG）委員會包括會長Mr. Igor Topole等多位成員訪問台灣，今天在花蓮與主辦城市簽約。（記者花孟璟攝）

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