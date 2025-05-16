北市運動中心迎世壯運 選手、隊職員、陪同者等享免費入場

迎接世壯運，台北市各運動中心推出賽會專屬優惠，凡是持雙北世壯運認證卡的選手、隊職員、陪同者/帕拉選手助理員/陪同者（12歲以下）等，可享運動中心健身房、游泳池免費入場。（體育局提供）

〔記者甘孟霖／台北報導〕雙北世界壯年運動會17日登場，北市各運動中心推出賽會專屬優惠，凡是持雙北世壯運認證卡的選手、隊職員、陪同者/帕拉選手助理員/陪同者（12歲以下）、貴賓、技術代表及競賽團隊、工作人員、志工、媒體、贊助商，於6月10日前持證均可享游泳池、健身房免費入場；而「U-Sport台北樂運動」也祭出加碼，凡台北市市民會員於賽事期間至合作公民營場館，每次均可再獲5U幣。

體育局長游竹萍表示，世壯運為台灣歷來規模最大的綜合性體育賽會，許多各地前來參賽的人員有訓練、維持體能等相關需求，因此北市各運動中心推出賽會專屬優惠，作為選手們的最佳鍛鍊基地，也希望藉此帶動城市運動風氣，推廣世壯運的終身與全民運動精神。

請繼續往下閱讀...

她說明，凡世壯運參賽選手、隊職員、陪同者/帕拉選手助理員/陪同者（12歲以下）、貴賓、技術代表及競賽團隊、工作人員、志工、媒體、贊助商，即日起至6月10日，持賽會認證卡至大同、中山、松山、大安、萬華、北投、士林、內湖、信義、文山等10座運動中心（中正及南港整修中），均可享游泳池、健身房免費使用優惠，台北市網球中心的健身房也免費入場。

此外，「U-Sport台北樂運動」也響應世壯運推加碼好康，5月17日至30日賽事期間，至台北市合作公民營運動場館，入場除可集原有的5U幣外，還可再獲賽事限定的5U幣；6月底前，完成12次運動集點，可取得第一波「好康抽」活動資格，有機會帶走Gogoro SuperSport TCS電動機車、Giant TCR Advanced 3 KOM自行車、IPhone16Pro（256GB）手機等大獎。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法