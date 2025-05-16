MLB》道奇大物初登場豪寫隊史最狂紀錄！談與大谷同隊：史上最佳

大谷翔平與拉辛。（美聯社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇日前將2冠資深捕手巴恩斯（Austin Barnes）指定讓渡（DFA），拉上農場頭號大物捕手拉辛（Dalton Rushing），今天他也馬上先發迎來大聯盟初登場，也創下生涯許多「第一次」，更締造隊史紀錄。

24歲的拉辛今天擔任先發第8棒捕手，首打席就選到四壞保送上壘，隨後靠著大谷翔平高飛犧牲打回本壘得分，生涯第一個保送與得分都進帳。3局下第2打席敲出擊球初速110英哩的一壘安打，生涯首安開張，根據大聯盟數據專家藍斯（Sarah Langs）指出，這是道奇隊史擊球初速最快的生涯首安。

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Dalton Rushing collects his first Major League hit! pic.twitter.com/D6BVnUrrzP — MLB （@MLB） May 16, 2025

拉辛8局下再敲出個人單場第2支一壘安打，擊球初速100.3英哩，再靠著金慧成二壘安打攻下個人第2分。此役拉辛4打數2安打，選到1保送，吞下1K。今天道奇19：2大勝，藍斯指出，這是道奇球員自1900年以來初登場所歷經的第2大勝分差，僅次2002年9月2日瑟斯頓（Joe Thurston），當時道奇以18分之差獲勝。

「我從小到大一直都渴望做到這件事。」拉辛賽後談到自己的大聯盟初登場時表示，「這是我在很小的時候就夢想著要實現的目標，但我從沒想過這一切能在這支球隊裡實現，這讓這個成就變得更加特別。希望我未來能贏下更多比賽，體驗更多關鍵機會與精彩時刻。」

拉辛。（法新社）

日本巨星大谷翔平今天在自己的搖頭娃娃日上演單場雙響砲，對於能和大谷同隊，拉辛坦言：「他是我見過史上最好的球員，我想很多人都會這麼說，我只不過是其中之一，能和他同隊、見證他在場上的成就，真的很特別。」

拉辛也被問道對於大谷8局下被運動家捕手佩雷達（Jhonny Pereda）三振的看法，他笑著表示：「這就是棒球，你就是會被三振，我想如果你被三振很多次，那代表你有相當長久的生涯。」

拉辛今天暫代道奇明星捕手史密斯（Will Smith）先發蹲捕，對此他也表示：「從捕手角度來看，我的工作就是在必要時頂上，讓Will的工作更輕鬆一些，幫他爭取一些休息時間，讓他能持續做好自己，朝著名人堂邁進。」

拉辛。（法新社）

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