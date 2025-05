MLB》道奇大物初登場豪寫隊史最狂紀錄！談與大谷同隊：史上最佳

大谷翔平與拉辛。(美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕道奇日前將2冠資深捕手巴恩斯(Austin Barnes)指定讓渡(DFA),拉上農場頭號大物捕手拉辛(Dalton Rushing),今天他也馬上先發迎來大聯盟初登場,也創下生涯許多「第一次」,更締造隊史紀錄。

24歲的拉辛今天擔任先發第8棒捕手,首打席就選到四壞保送上壘,隨後靠著大谷翔平高飛犧牲打回本壘得分,生涯第一個保送與得分都進帳。3局下第2打席敲出擊球初速110英哩的一壘安打,生涯首安開張,根據大聯盟數據專家藍斯(Sarah Langs)指出,這是道奇隊史擊球初速最快的生涯首安。

