高球》旅日名將蔡佩穎三度出征美國女子公開賽！力拚晉級寫新頁

蔡佩穎。（台新育樂提供）

〔體育中心/綜合報導〕旅日高爾夫球名將蔡佩穎將於6月出征2025美國女子公開賽，迎來個人生涯第三度參賽。她在今年4月22日於日本房總鄉村俱樂部（Boso Country Club）舉行的資格賽中，以兩回合低於標準桿6桿、總計138桿的成績，取得參賽資格。儘管距離比賽尚有時間，蔡佩穎已啟動備戰計畫，已經是第三次參賽的她，會綜合過去的經驗擬定比賽計畫，「將是一場策略、技術與心理層面的全面考驗」，而她的目標也很明確「突破去年自己的成績，取得晉級是我最大的目標。」

進入2025賽季後，蔡佩穎延續穩定手感，拿下2025日立慈善盃與去年底大亞女子公開賽兩座冠軍，並持續於日本女子職業巡迴賽中努力出賽，藉由穩定參與高強度比賽，維持競技節奏與比賽狀態。回顧過去的大滿貫經歷，蔡佩穎坦言2017年初次參賽時自己還不夠成熟，因此之後多年都沒有再挑戰資格賽。直到去年她才重新鼓起勇氣出發，成功取得第二次參賽機會，雖然成績與晉級仍差一步，但那次經驗讓她更有信心，也更明確自己需要調整的方向，對於能再度站上大滿貫舞台，她開心的說：「很珍惜這個機會，希望自己這次能有更多收穫與突破。」她也補充，「每場比賽我都當成是挑戰的一部分，希望能把好的狀態帶到美國。」

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目前距離2025美國女子公開賽還有三週時間，蔡佩穎也將持續出賽，期望透過實戰調整至最好的狀態迎接即將到來的挑戰。她表示：「我會代表台灣去爭取最佳成績。」台新自2011年起積極支持女子高爾夫運動，贊助包括蔡佩穎、錢珮芸、陳之敏及黃亭瑄等多位選手，此次除蔡佩穎三度出征大滿貫外，美巡好手錢珮芸也在日前於佛羅里達州進行的美國女子公開賽預選中，以低於標準桿7桿的成績取得備取資格，雖然尚未確定是否能正式參賽，錢珮芸目前仍積極備戰，盼能在接下來賽季中展現實力、打出佳績。

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