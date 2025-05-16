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MLB》金慧成猛打賞化身「上壘機器」道奇主帥：這讓大谷更難對付

2025/05/16 15:19

金慧成和大谷翔平。（法新社）金慧成和大谷翔平。（法新社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇今天以19：2大勝運動家收下2連勝，26歲南韓球星金慧成生涯首度在大聯盟繳出3安猛打賞，單場5度上壘，上壘率百分百，還加碼本季第3盜，表現十分亮眼。道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）賽後受訪盛讚金慧成，他的表現將會讓大谷翔平更加難以對付。

由於韓裔金手套工具人艾德曼（Tommy Edman）因右腳踝發炎進入傷兵名單，金慧成才有了升上大聯盟的機會，而他也展現十足的存在感，昨天敲出大聯盟生涯首轟，而今天擔任第9棒先發二壘手，單場3打數3安打，進帳2分打點，獲得2次四壞球保送和1次盜壘成功，目前出賽12場，累積12支安打，包含1支二壘安打和1支全壘打，貢獻5分打點，另有3次盜壘成功，打擊三圍為.429/.467/.571，OPS為1.038。

道奇總教練羅伯斯對於金慧成的表現讚譽有加，「如果後段棒次的打者無法上壘，讓攻勢串聯到前段棒次，那麼這樣一來，前段棒次就沒有什麼進攻的機會，會讓大谷翔平這樣的打者的殺傷力降低許多。」

羅伯斯認為金慧成的上壘能力非常突出，更擁有一雙快腿，在跑壘和盜壘都造成對手很大的壓力，這些都讓前段棒次打者的攻擊手段變得更多樣。

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