MLB》有神快拜！大谷翔平超狂數據 豪寫大聯盟史無前例壯舉

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平今天大顯神威，轟出雙響砲灌進6分打點，率隊以19：2痛宰運動家，美媒也點出大谷的超狂數據，又一項史無前例紀錄到手。

大谷翔平持續展現MVP身手，不斷打出驚人表現，締造歷史新頁，他本季已出賽42場，繳出至少「15轟、10盜、45分得分、25次保送」的成績單。

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大谷翔平。（法新社）

根據《OptaSTATS》指出，過往大聯盟歷史上，從來沒有人能在單一賽季的任何42場比賽期間，達成上述這些數據，大谷是史上第一人。

大谷翔平在5月份手感升溫，單月已炸出8發全壘打，貢獻18分打點，打擊三圍高達.358/.444/.925。

The @Dodgers' Shohei Ohtani has played 42 games this season. He already has:



15+ home runs

10+ stolen bases

45+ runs scored

25+ walks



No one else in MLB history has put up those numbers over any 42-game span at any point in a single season. pic.twitter.com/GTGZkZVfTV — OptaSTATS （@OptaSTATS） May 16, 2025

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