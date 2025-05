MLB》有神快拜！大谷翔平超狂數據 豪寫大聯盟史無前例壯舉

廖志軒/核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平今天大顯神威,轟出雙響砲灌進6分打點,率隊以19:2痛宰運動家,美媒也點出大谷的超狂數據,又一項史無前例紀錄到手。

大谷翔平持續展現MVP身手,不斷打出驚人表現,締造歷史新頁,他本季已出賽42場,繳出至少「15轟、10盜、45分得分、25次保送」的成績單。

大谷翔平。(法新社)

根據《OptaSTATS》指出,過往大聯盟歷史上,從來沒有人能在單一賽季的任何42場比賽期間,達成上述這些數據,大谷是史上第一人。

大谷翔平在5月份手感升溫,單月已炸出8發全壘打,貢獻18分打點,打擊三圍高達.358/.444/.925。

The @Dodgers' Shohei Ohtani has played 42 games this season. He already has:



15+ home runs

10+ stolen bases

45+ runs scored

25+ walks



No one else in MLB history has put up those numbers over any 42-game span at any point in a single season. pic.twitter.com/GTGZkZVfTV