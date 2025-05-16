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泰國賽》33歲許雅晴帶學妹宋祐媗打敗自家人 闖女雙4強創最佳

2025/05/16 16:43

台灣女雙組合許雅晴/宋祐媗。（資料照，記者陳志曲攝）台灣女雙組合許雅晴/宋祐媗。（資料照，記者陳志曲攝）

廖志軒／核稿編輯

〔記者林岳甫／綜合報導〕33歲許雅晴去年開始攜手年輕小將宋祐媗，兩人今天在超級500系列泰國羽球公開賽以21：19、21：18打敗自家人第6種子的女雙許尹鏸／林芝昀，挺進女雙4強，創下合體最佳成績。

許雅晴和22歲的宋祐媗去年開始合作，直到今年參加印尼大師賽、泰國大師賽及台北公開賽都有打進8強。

許雅晴／宋祐媗面對世界排名20的許尹鏸／林芝昀，首局就未曾陷入落後，即使一度被許尹鏸／林芝昀追到只差1分，許雅晴／宋祐媗仍先下一城。

許雅晴／宋祐媗在第二局則面臨2：8劣勢，不過很快就展開追分，尤其7：11進入技術暫停，兩人更是連得8分，最終也守住對方的反撲，以直落二告捷，也寫下首次晉級4強的紀錄。

過去曾經是女單選手的許雅晴自從改打女雙後，身邊搭檔換了不少，期間當然累積不少比賽經驗，如今跟年齡差距逾10歲的宋祐媗合作，即使兩人很像兩個不同世代的球員，許雅晴盡量用自己的經驗帶著宋祐媗，希望能讓宋祐媗在接下來的國際賽快速成長。

男雙方面，楊博涵／劉廣珩以18：21、17：21不敵印尼頭號種子阿爾弗蘭（Fajar Alfian）／阿利安托（Muhammad Rian Ardianto），無緣4強。

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