泰國賽》青春無敵！美少女宮崎友花拍落依瑟儂 挺進女單4強

宮崎友花。（資料照，記者陳志曲攝）

廖志軒／核稿編輯

〔記者林岳甫／綜合報導〕延續上週在台北羽球公開賽的奪冠氣勢，日本18歲美少女宮崎友花今天在泰國公開賽女單8強戰，以21：16、21：16力退泰國名將依瑟儂（Ratchanok Intanon），終結對戰2連敗，並以近期8連勝挺進4強。

上週在台北公開賽榮膺頭號種子，世界排名第7的宮崎友花也不負眾望摘下冠軍，也是她繼去年法國奧爾良大師賽再度封后，也是本季首冠。世界排名11的依瑟儂本季在印尼大師賽封后，不過近期狀態呈現平平，至於在泰國賽則於2013、17年兩度奪冠，如今也是地主拚女單冠軍的希望之一。

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依瑟儂、宮崎友花之前交手4次，依瑟儂取3勝，包括今年印尼大師賽8強，她鏖戰3局收下勝利。

宮崎友花今天第一局雖面臨落後，不過加快擊球速度奏效一鼓作氣連掃10分，即使依瑟儂化解多個局點，最後還是把球回到底線出界，宮崎友花先下一城。

宮崎友花挾著第一局的到手的氣勢，在第二局又是直接壓制經驗豐富的依瑟儂，直接連得9分，讓地主名將陷入苦戰，不過宮崎友花又出現不穩定的狀況失誤較多，依瑟儂追到15：16又讓宮崎友花連拿3分，最終就由日本美少女拿下勝利。

宮崎友花4強對手尚未出爐，將是中國名將陳雨菲、泰國女將崔基翁（Pornpicha Choeikeewong）之間的贏家。

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