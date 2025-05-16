世壯運》黃仁勳週六開幕點聖火 還有彭政閔、林郁婷等體壇代表

黃仁勳將點燃世壯運聖火。（2025雙北世壯運執委會提供）

廖志軒／核稿編輯

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2025世界壯年運動會開幕典禮本週六（17日）晚間在台北大巨蛋登場，世壯運執行委員會今公布第5名、壓軸聖火代表，即由輝達（NVIDIA）創辦人暨執行長黃仁勳擔任，屆時將與其他4名來自不同領域、不同世代聖火代表共同出席。

世壯運執行委員會表示，黃仁勳是全球半導體與人工智慧領域的重要領袖人物，在全球科技產業中具有深遠影響力，他的參與不僅象徵科技在運動發展中所扮演的新角色，更彰顯世壯運跨領域、多元融合的精神。執委會指出，黃仁勳在科技領域之外，也積極投入運動生活，尤其他喜歡打桌球，也建議大家選一項真正喜歡的運動去做，因為最好的運動「就是你願意一直做下去的運動」。

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對於受邀參與世壯運開幕儀式，黃仁勳表示，無論是選手、加油團或觀賽者都展現出珍貴精神，他鼓勵大家持續挑戰自己，證明追求卓越不會受年齡所限，如今運動與科技也正逐步融合，AI更在其中扮演著關鍵角色、運動正隨著科技一同進化，並向所有世壯運的參加者說：「你們是最棒的」。

執委會表示，聖火象徵世壯運精神的傳承與延續，5名代表運動、年輕、共融、文化及科技人士，包括台灣棒球傳奇彭政閔、奧運拳擊金牌林郁婷、金氏世界紀錄最年長羽球員林友茂、影后張艾嘉以及黃仁勳。開幕典禮當晚，這5人將共同站上聖火舞台，迎接這場首次在亞洲舉辦的世壯運。

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