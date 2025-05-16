全台痛風療癒馬拉松始祖 菊島澎湖跨海馬拉松賽開始招兵買馬

菊島跨海馬拉松賽，是全台痛風療癒系馬拉松始祖。（記者劉禹慶攝）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕由交通部觀光署澎湖國家風景區管理處主辦的第8屆「菊島澎湖跨海馬拉松」，即將於今年11月2日盛大登場，結合澎湖最美麗海岸線賽道、超澎湃的海鮮、在地美食補給、熱鬧應援團以及多元的人文特色，打造別具特色的馬拉松賽事，邀請各位跑友共襄盛舉，一起追風踏嶼！

每年11月第1個星期日所舉辦的「菊島澎湖跨海馬拉松」，是擁有IAAF／AIMS國際專業認證的賽道，為全台唯一結合跨海和跳島的度假型跑旅活動，從A點到B點，不折返、不繞圈，沿途經過跨海大橋、大菓葉玄武岩等知名景點。

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其中別具特色的「澎湖創意美食補給站」，更是台灣痛風療癒系馬拉松始祖！每年都能吸引海內外跑者爭相報名，而且所有參賽的選手可獲得電子完賽證明以及設計精美的獎牌一枚，尤其於完賽獎牌的設計，更有鑰匙圈功能可掛在背包上，既別緻亦耀眼，更是市面絕對買不到的特殊款式。

今年菊島馬更推出創意造型變裝大賽，只要以特殊造型在活動背板前拍照，並上傳至菊島澎湖跨海馬拉松粉專，將挑選按讚數前三名贈送價值3000、2000和1000元的獎金、禮品或等值獎品外。還有「鏡入菊島」影片評選人氣王活動，上傳社群平台，最後觀看及按讚數前三名，將可獲得主辦單位提供的精美贈品。報名請至活動官方網站參閱：https://bao-ming.com/eb/content/6562

今年菊島跨海馬拉松賽，新增變裝比賽。（記者劉禹慶攝）

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