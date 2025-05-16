中職》「沒想到那麼嚴重」吳念庭終於回一軍先發了

吳念庭。（記者李惠洲攝）

〔記者倪婉君／高雄報導〕台鋼雄鷹內野手吳念庭在上月18日跑壘不慎拉傷右大腿後側，原本預期只是輕微傷勢，但他直到今天才返回一軍先發擔任7棒三壘手，他坦言「沒想到那麼嚴重」，還秀出腿上都還有瘀青痕跡，「沒事了啦，上了場就不會想那麼多。」

台鋼今天回到澄清湖球場進行上半季第32場比賽，儘管目前以15勝16敗戰績暫搶第5，但其實跟並列第1的統一獅和味全龍僅有4場勝差，仍具備一定的競爭力。在今天賽前，「台鋼砲瓦」吳念庭現身一軍，總教練洪一中表示，今天把吳念庭和許峻晹拉上一軍，而許峻晹經過時，洪總還對他說了聲「加油」。

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31歲的吳念庭在去年季中選秀獲台鋼第1指名，並以總值3600萬的3.5年合約加盟， 去年球季出賽36場累計打擊率2成40，今年打完14場賽事敲出9安，就出現跑壘不慎拉傷的狀況。

缺陣一軍近1個月，吳念庭在二軍進行4場復健賽，前天還出現全壘打，今天歸隊後，他坦言傷勢比預期中嚴重，還秀出瘀青都退到連小腿上都有痕跡，「在日職也沒有過這樣的拉傷，也沒有休這麼久過。」在二軍比賽一開始跑動時還有些吃力，但吳念庭在重返一軍後要努力展現「砲瓦」，「現在都沒事了，也不能休息太久啊。」

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