中職》布坎南首次牛棚練投 自認準備好了

富邦悍將新洋投布坎南牛棚練投。（記者陳志曲攝）

〔記者徐正揚／新北報導〕富邦悍將新洋投布坎南今天首次進牛棚練投，總教練陳金鋒表示，布坎南下週會去二軍比賽，屆時用球數不會特別限制，上一軍的日期等他在二軍投完後再決定。

布坎南14日抵台向富邦報到，今天首次進牛棚練投，陳金鋒與投手教練郭勇志都全程觀看，陳金鋒表示，布坎南今天只是簡單練投，下週會去二軍出賽，不會特別限制用球數，讓他根據比賽的感覺去決定，「他是很有經驗的投手，之前在3A也一直有在比賽。」

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布坎南指出，今天只是找投球感覺，順便感受投手丘並與捕手搭配，如果要上一軍必須做些調整，下週在二軍的比賽有跟投手教練討論，希望可以投到5局，目前身體的感覺很好，還蠻喜歡台灣溼熱的天氣，「寧願這樣流點汗，太乾熱我反而不喜歡。」

布坎南認為，中職比賽用球的縫線比較粗，對變速球、二縫線球可能有點影響，但是問題不大，他會盡快適應。

銳歐4月23日比賽中因為左手肘緊繃退場治療，檢查後發現手肘韌帶有撕裂傷，4月27日下二軍休養，陳金鋒表示，韌帶撕裂比較麻煩，可能需要比較久的時間，也有可能本季報銷，但是不需要去預設，「我只知道，他現在沒辦法丟，一、兩個月不可能好。」

富邦悍將新洋投布坎南牛棚練投。（記者陳志曲攝）

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