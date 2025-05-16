中職》樂天再擺「5林高手」打線 暗藏一大亮點

古久保健二（右）。（記者廖耀東攝）

〔記者羅志朋／台中報導〕今天樂天桃猿作客洲際球場迎戰中信兄弟，樂天先發打序再擺「5林高手」，2至5棒依序為林立、林智平、林泓育、林子偉，再加上9棒林政華，樂天「5林高手」先發打線這兩場全勝，而且都扳倒榜首的統一獅。

值得一提的是，40歲的林智平和39歲的林泓育，兩人從文化大學到職棒並肩作戰近20年，即使年事已高，依舊扛起樂天中心打線3、4棒重任，本季林智平打擊率3成17排名全聯盟第3，林泓育打擊率2成80名列第11，樂天總教練古久保健二說，「球隊真的很需要他們這兩位老將。」

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2021至2023年期間林智平單季出賽都不超過20場，幾乎完全沒有出賽空間，去年繳出3成31打擊率谷底反彈，今年仍維持好狀態並續獲教練團重用。

古久保指出，林智平練球非常認真，練習的東西有呈現在場上，2023年季末和台灣大賽，當時他的狀況應該算是全隊最好的，有看到他的好表現，這一年多也都有保持好狀態。

古久保強調，林智平真的非常得努力，當然，體力多少都和以往有差別，這沒辦法，還是有一定年紀，不過技術和經驗各方面還是比年輕球員還好，壘上有人知道要做什麼事情，是年輕選手的榜樣。

樂天桃猿林智平。（記者廖耀東攝）

林泓育。（記者廖耀東攝）

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