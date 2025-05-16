中職》北市1.45億更新天母棒球場 優化觀眾席、廁所、電梯等

北市議會教育委員會今赴天母棒球場市政考察。（記者甘孟霖攝）

〔記者甘孟霖／台北報導〕台北市立天母棒球場落成至今逾25年，台北市政府規劃1.45億元預算，優化觀眾席地坪、球場照明、廁所與電梯等，本會期提追加預算，下週將至議會審查，教育委員會今（16日）至現場考察現況。召集人秦慧珠強調，世壯運35場賽事在此開打，場地務必完善；此外，體育局規劃觀眾席頂棚設計費用，應多加說明範圍等細節，否則議會不會同意。

天母棒球場1999年落成，2001年將6千觀眾席擴建增至1萬席，至2020年成為全台首個使用人工草皮的棒球場，也被體育署評定為A級球場。台北市體育局2024年向體育署提送天母棒球場優化場地設施計畫申請經費，同年獲得核定，中央補助5千萬元。

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教育委員會下週將審追加預算案，包含「天母棒球場優化場地設施計畫」追加3700萬元，委員會今實地至現場考察；體育局說明，優化計畫包含，觀眾席地坪整修、更新球場照明、鋁製看台更新、新增無障礙電梯、觀眾席廁所整修以及加強附屬空間空調，考量動支預算及職棒賽程，規劃今年10月至明年3月進行施工。

另外，未來規劃編列觀眾席頂棚設計費用，啟動觀眾席頂棚設計作業，並同步擬定球場逐年更新計畫，如觀眾席視角改善、球場耐震評估與補強、人工草皮更新等。

秦慧珠指出，體育局對頂棚改善範圍、設計還未有定案，建議全區都做頂棚再來評估費用等；黃瀞瑩也說，希望頂棚設計要加速完成，以利後續動工。

體育局長游竹萍說，頂棚範圍涉及經費差異，還須與府級討論，將在安全、專業前提下研議，且必須評估討論符合現場實務需求的可行方案，以及不影響賽程等，因此今年先以設計費方式編列，下週將報告詳細作法。

北市議會教育委員會今赴天母棒球場市政考察。（記者甘孟霖攝）

北市議會教育委員會今赴天母棒球場市政考察。（記者甘孟霖攝）

北市議會教育委員會今赴天母棒球場市政考察。（記者甘孟霖攝）

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