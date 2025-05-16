中職》沒把「美國夢」放在人生藍圖 兄弟許庭綸有關鍵考量

兄弟外野手許庭綸。（記者廖耀東攝）

〔記者羅志朋／台中報導〕去年中職季中選秀中信兄弟第1輪指名外野手許庭綸各方面條件不俗，未來性備受期待，他的平鎮高中同學林維恩、柯敬賢、陽念希和黃錦豪都旅外發展，他則留在台灣打拚。

旅美發展是許多台灣頂尖高中球員的夢想，許庭綸透露，青棒時期有美職球探關注，只是沒有明確開價，考量家裡經濟需求，高中畢業就沒有考慮旅外打球或先讀大學等待機會，而是投入選秀，留在中職發展也是不錯的選擇。

請繼續往下閱讀...

進職棒未滿1年，許庭綸已在一軍出賽8場累計23打席，打擊率1成82，今年他在二軍出賽13場敲2轟外帶12分打點，打擊率3成53，他說，職棒賽季很長，要學習如何調適身體和狀況。

值得一提的是，許庭綸原名「許宇庭」，國中改成現名至今，他說，「當時家人說要一起改名，結果我和爸媽都改了，但算命師說弟弟的名字很好就不用改。」算命師跟許庭綸說必須改名的原因是「很容易受傷。」改名後有比較不容易受傷嗎？他笑說，「一樣會受傷耶。」

去年季後許庭綸和幾名隊友去打日本沖繩冬季聯盟，他解釋，主要是去多打比賽吸收經驗，有很多國家的球員打散分派到各隊比賽，其中有一隊全都是中國球員，球隊沒有配翻譯，有幾次比賽聽不太懂，隊友就拿手機出來直接翻譯，這樣還是可以溝通。

兄弟外野手許庭綸。（記者廖耀東攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法