中職》洪總也會模仿的林詩翔燈光秀 「第1代燈光師」張肇元說明由來

張肇元。（記者李惠洲攝）

〔記者倪婉君／高雄報導〕23歲的台鋼雄鷹投手林詩翔本季至今稱職扮演終結者角色，目前累計9次救援成功且防禦率仍是完美的0，而他在澄清湖主場出場時隊友在牛棚的「自製燈光秀」，也受到球迷熱烈討論，就連總教練洪一中也會模仿「燈光師們」背對鏡頭猛按燈光開關的模樣，相當有趣。

台鋼今回到澄清湖球場和統一獅展開3連戰，將挑戰第10次救援成功的林詩翔仍是賽前討論焦點，尤其是他出場時的「燈光秀」更成另類話題，儘管跟富邦悍將在新莊球場為曾峻岳打造的豪華版LED燈光大秀不同，但由球員利用一開一關牛棚區的燈光來製造閃爍效果，仍顯得創意十足。洪總就說：「我有看啊，就在那邊一直按啊」，他一邊說還一邊背對媒體，模仿球員背對鏡頭猛按開關的模樣。

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其實「第一代燈光師」是張肇元，他在4月29日林詩翔拿下第6次救援成功的出場時，就扮演「燈控」的關鍵角色。張肇元笑說，其實當時牛棚區其他隊友都在起閧，就說要模仿曾峻岳的燈光秀，「我就說，我去按（開關）。我以為不會被攝影機照到，結果被拍得一清二楚。」

後來陸續有投手許育銘、黃子豪在林詩翔主場出場時負責燈控，他們都是背對鏡頭按開關，但因為有背號而讓球迷輕易知道「燈光師」是誰。台鋼領隊劉東洋也分享那天在新莊客場時，看到外野有球迷自發性用手機燈光為林詩翔製造「燈光秀」，讓他相當感動，而球團目前則添購霓虹燈放在主場牛棚區準備「增色」，要讓球迷期待一下不一樣的聲光效果。

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