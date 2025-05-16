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排球》第三屆台北Conti盃7/5登場 李元、陳佑誠擔任訓練營教練

2025/05/16 19:17

台北Conti盃錦標賽今年邁入第三屆。（官方提供）台北Conti盃錦標賽今年邁入第三屆。（官方提供）

〔記者吳孟儒／台北報導〕台北Conti盃錦標賽今年邁入第三屆，將於7月5日至6日在國立台北教育大學體育館熱血開打，本次賽事以社會混合組為主，以推廣排球運動、促進球友交流為宗旨，邀請全台排球愛好者組隊參賽，爭奪高額獎金與榮耀。

除此之外，為推廣排球運動、提倡全民運動的風氣，國立台北教育大學亦攜手詠冠體育用品股份有限公司首度推出Conti排球訓練營，活動將於5月31日與6月1日在國北教體育館登場。

訓練營特別邀請企業排球聯賽的Conti男子排球隊的現役球員親自擔任教練，陣中的李元、陳佑誠等球員將帶領學員進行扎實的專業課程與分組對抗實戰訓練，活動規劃分為基礎場與進階場，無論是初學者或有排球經驗的學員，都能在球員指導下精進球技、深化戰術與團隊意識。

Conti排球隊隊長張家瑋表示：「第一次有機會舉辦訓練營，我們球員很期待能跟大家互動。不管是剛開始學，還是打球一陣子了，都很歡迎來一起練習、一起打球。我們會帶著大家一起練習，一起享受排球。」

凡完成報名訓練營之學員，皆可獲得專屬電子球員卡等限量好禮。此外，現場同步規劃有獎徵答互動環節與球員合影時光，期待透過多元交流與參與，打造更貼近球迷的排球體驗。

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