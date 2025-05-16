中職》拿莫・伊漾服12天兵役 沒閃兵但有閃髮

拿莫・伊漾。（記者陳志曲攝）

〔記者徐正揚／新北報導〕拿莫・伊漾本季首次升上一軍就排入先發陣容，因為退伍才半個月還留著小平頭，他表示，軍中伙食比想像中好，因為手榴彈擲目測大概80公尺，驚動營長問他要不要自願留營，服完兵役其實很開心，「我沒有閃兵，但是有『閃髮』。」

拿莫於2023年亞錦賽取得補充役資格，今年4月中旬入伍，他表示，去年球季結束先去打冬盟，再被球隊送去打澳職，返台後接著參加春訓，當兵這12天就當作是休息，因為有帶訓練器材進去，懂棒球的長官也幫忙傳接球，退伍後回二軍的銜接沒有問題，「唯一不能的是帶球棒進去揮棒。」

請繼續往下閱讀...

拿莫指出，報到當天看到班長很兇其實很緊張，被問到名字回答「我是拿莫・伊漾」，班長竟然說「味全的嗎？去第二班」，當下以為會被「特別照顧」，結果是被照顧得很好，「同梯運動選手還有羽球王子維、滑輪周柏崴、田徑葛吳諺明等人，軍中還安排空間讓我們維持訓練。」

拿莫表示，原本以為軍中伙食跟電影一樣，沒想到比想像中好還有甜點，加上每天作息非常規律，長官給他很大空間做重量訓練，體重減2公斤但肌肉量增加2％，「我運氣很好，還體驗槍枝分解、搬運武器，只差沒有實彈打靶，當完以後滿開心的，不用再去想什麼時候要當兵。」

拿莫回憶，退伍前1天參加手榴彈投擲訓練，輕鬆丟就30公尺，連長叫他用力丟，認真投擲的結果竟然超過測驗距離65公尺，「目測可能有80吧？營長還問我，要不要自願留營，說32歲以前都來得及，我說不用，因為我會打職棒超過32歲。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法