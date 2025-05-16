晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》拿莫・伊漾服12天兵役 沒閃兵但有閃髮

2025/05/16 19:38

拿莫・伊漾。（記者陳志曲攝）拿莫・伊漾。（記者陳志曲攝）

〔記者徐正揚／新北報導〕拿莫・伊漾本季首次升上一軍就排入先發陣容，因為退伍才半個月還留著小平頭，他表示，軍中伙食比想像中好，因為手榴彈擲目測大概80公尺，驚動營長問他要不要自願留營，服完兵役其實很開心，「我沒有閃兵，但是有『閃髮』。」

拿莫於2023年亞錦賽取得補充役資格，今年4月中旬入伍，他表示，去年球季結束先去打冬盟，再被球隊送去打澳職，返台後接著參加春訓，當兵這12天就當作是休息，因為有帶訓練器材進去，懂棒球的長官也幫忙傳接球，退伍後回二軍的銜接沒有問題，「唯一不能的是帶球棒進去揮棒。」

拿莫指出，報到當天看到班長很兇其實很緊張，被問到名字回答「我是拿莫・伊漾」，班長竟然說「味全的嗎？去第二班」，當下以為會被「特別照顧」，結果是被照顧得很好，「同梯運動選手還有羽球王子維、滑輪周柏崴、田徑葛吳諺明等人，軍中還安排空間讓我們維持訓練。」

拿莫表示，原本以為軍中伙食跟電影一樣，沒想到比想像中好還有甜點，加上每天作息非常規律，長官給他很大空間做重量訓練，體重減2公斤但肌肉量增加2％，「我運氣很好，還體驗槍枝分解、搬運武器，只差沒有實彈打靶，當完以後滿開心的，不用再去想什麼時候要當兵。」

拿莫回憶，退伍前1天參加手榴彈投擲訓練，輕鬆丟就30公尺，連長叫他用力丟，認真投擲的結果竟然超過測驗距離65公尺，「目測可能有80吧？營長還問我，要不要自願留營，說32歲以前都來得及，我說不用，因為我會打職棒超過32歲。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中