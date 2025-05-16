中職》距離前次單場4安將近5年 林澤彬：有點久了

富邦悍將林澤彬。（記者陳志曲攝）

〔記者徐正揚／新北報導〕林澤彬前天對台鋼雄鷹演出生涯第2次單場4安，連同今天對味全龍3局下擊出安打，重回一軍後已經連續3場有安打，他表示，之前下二軍找出打不好的原因，經過教練協助調整有收到效果。

林澤彬13日重回一軍，出賽3場都有安打，本季出賽10場已敲8安，超越前2年合計28場敲6安，近況也與開季前7場僅1安判若兩人，他表示，在二軍接受打擊教練高國輝的協助，找出打不好的原因進行調整，「主要是空間的問題，一軍投手的球速比較快，變化球的犀利度也比較好。」

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林澤彬前次單場4安要回溯到2020年10月18日生涯第2場出賽，當時還效力樂天桃猿，他雖笑說「有點久了」，卻也認為，過去想得比較複雜，遇過的事也沒那麼多，碰到困難會在自己的世界轉不出來，「簡單來講就是經驗，看過、遇過、經歷過，才知道怎麼去解決，當然現在還是會遇到，但是可以自己解決，或是問教練跟學長。」

林澤彬前天單場4安，4局下擊出二壘安打後回來得分，幫助富邦以2：1首次超前，7局下的安打有2分打點，幫助富邦以4：3拿回領先，到手的單場MVP卻因為曾峻岳救援失敗飛掉，他表示，當下只想著該怎麼做才能把隊友打回來，按照策略進攻讓結果自然發生，這次上一軍感覺整體氛圍與之前不同，「大家都很放得開，所以有被感染到。」

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