晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 競技運動 高球

高爾夫》中國信託女子公開賽第二回合 侯羽桑展大將之風獨居第一

2025/05/16 20:15

「2025中國信託女子公開賽—JLPGA巡迴特別錦標賽」今（日進入第二回合，中國信託銀行贊助的「中國信託女子高爾夫之星」（CTBC LADY GOLF STARS）侯羽桑以低於標準桿7桿、總桿數137桿的成績暫居第一。（主辦單位提供）「2025中國信託女子公開賽—JLPGA巡迴特別錦標賽」今（日進入第二回合，中國信託銀行贊助的「中國信託女子高爾夫之星」（CTBC LADY GOLF STARS）侯羽桑以低於標準桿7桿、總桿數137桿的成績暫居第一。（主辦單位提供）

〔體育中心/綜合報導〕「2025中國信託女子公開賽—JLPGA巡迴特別錦標賽」今（16）日進入第二回合，侯羽桑及俞涵軒排名分居一二，表現亮眼。明天最終將由臺、日、泰三國女將力拚冠軍寶座。

侯羽桑以領先之姿面對泰國好手喬雷達（Chonlada CHAYANUN）前半場的猛烈攻勢，仍展現大將之風穩定發揮，最終以低於標準桿7桿、總桿數137桿的成績暫居第一；俞涵軒亦表現不俗，第二回合繳出68桿，以低於標準桿6桿、總桿數138桿作收，從並列第五竄升至並列第二。

總獎金日幣5,000萬元、冠軍獎金日幣900萬元的「2025中國信託女子公開賽」明（16）日進入最終戰，目前戰績排名前段班選手包含排名第一的侯羽桑，泰國選手帕查拉朱達（P.K. Kongkraphan）、喬雷達及俞涵軒並列第二，來自日本的山本景子則與臺灣選手彭婕並列第五。

侯羽桑今日進攻保守、長推距離較昨日多，抓下四隻小鳥，自評表現「平淡又一點刺激」；第16洞遭遇亂流，開球不如預期、打出雙柏忌，排名一度被喬雷達追上，賽後她解釋，當時第一桿拉得很左邊，導致之後切也切不好、推也推不進，但仍維持好心態，沒有受到影響。她也笑稱明日將和好姊妹俞涵軒同組切磋，比賽一定會更好看，也期待自己把冠軍留在家鄉。

中國信託銀行贊助的「中國信託女子高爾夫之星」（CTBC LADY GOLF STARS）俞涵軒於「2025中國信託女子公開賽—JLPGA巡迴特別錦標賽」第二回合，以總桿數138桿躍升至並列第二（主辦單位提供）中國信託銀行贊助的「中國信託女子高爾夫之星」（CTBC LADY GOLF STARS）俞涵軒於「2025中國信託女子公開賽—JLPGA巡迴特別錦標賽」第二回合，以總桿數138桿躍升至並列第二（主辦單位提供）

俞涵軒去年拿下「2024中國信託女子公開賽」並列第三，今日賽事穩定發揮、暫居並列第二，坐二望一的她表示，今日木桿Driver（擊遠球）比昨日好、上球道率比較高，可以直接進攻旗子，也完成一些滿重要的推桿，希望明天繼續保持。

「2025中國信託女子公開賽」明日進入第三回合，為提供球迷更舒適的觀賽體驗，於第1洞、第10洞、第18洞設置三座觀眾看臺，方便觀賽民眾一睹選手揮桿風采，賽事免費開放入場，於桃園捷運A7體育大學站1號出口安排接駁專車往返，亦有機會抽中iPhone 16等好禮，歡迎民眾踴躍進場觀戰，為支持的選手加油。

侯羽桑以低於標準桿7桿、總桿數137桿的成績暫居第一。（主辦單位提供）侯羽桑以低於標準桿7桿、總桿數137桿的成績暫居第一。（主辦單位提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中