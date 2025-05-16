高爾夫》中國信託女子公開賽第二回合 侯羽桑展大將之風獨居第一

「2025中國信託女子公開賽—JLPGA巡迴特別錦標賽」今（日進入第二回合，中國信託銀行贊助的「中國信託女子高爾夫之星」（CTBC LADY GOLF STARS）侯羽桑以低於標準桿7桿、總桿數137桿的成績暫居第一。（主辦單位提供）

〔體育中心/綜合報導〕「2025中國信託女子公開賽—JLPGA巡迴特別錦標賽」今（16）日進入第二回合，侯羽桑及俞涵軒排名分居一二，表現亮眼。明天最終將由臺、日、泰三國女將力拚冠軍寶座。

侯羽桑以領先之姿面對泰國好手喬雷達（Chonlada CHAYANUN）前半場的猛烈攻勢，仍展現大將之風穩定發揮，最終以低於標準桿7桿、總桿數137桿的成績暫居第一；俞涵軒亦表現不俗，第二回合繳出68桿，以低於標準桿6桿、總桿數138桿作收，從並列第五竄升至並列第二。

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總獎金日幣5,000萬元、冠軍獎金日幣900萬元的「2025中國信託女子公開賽」明（16）日進入最終戰，目前戰績排名前段班選手包含排名第一的侯羽桑，泰國選手帕查拉朱達（P.K. Kongkraphan）、喬雷達及俞涵軒並列第二，來自日本的山本景子則與臺灣選手彭婕並列第五。

侯羽桑今日進攻保守、長推距離較昨日多，抓下四隻小鳥，自評表現「平淡又一點刺激」；第16洞遭遇亂流，開球不如預期、打出雙柏忌，排名一度被喬雷達追上，賽後她解釋，當時第一桿拉得很左邊，導致之後切也切不好、推也推不進，但仍維持好心態，沒有受到影響。她也笑稱明日將和好姊妹俞涵軒同組切磋，比賽一定會更好看，也期待自己把冠軍留在家鄉。

中國信託銀行贊助的「中國信託女子高爾夫之星」（CTBC LADY GOLF STARS）俞涵軒於「2025中國信託女子公開賽—JLPGA巡迴特別錦標賽」第二回合，以總桿數138桿躍升至並列第二（主辦單位提供）

俞涵軒去年拿下「2024中國信託女子公開賽」並列第三，今日賽事穩定發揮、暫居並列第二，坐二望一的她表示，今日木桿Driver（擊遠球）比昨日好、上球道率比較高，可以直接進攻旗子，也完成一些滿重要的推桿，希望明天繼續保持。

「2025中國信託女子公開賽」明日進入第三回合，為提供球迷更舒適的觀賽體驗，於第1洞、第10洞、第18洞設置三座觀眾看臺，方便觀賽民眾一睹選手揮桿風采，賽事免費開放入場，於桃園捷運A7體育大學站1號出口安排接駁專車往返，亦有機會抽中iPhone 16等好禮，歡迎民眾踴躍進場觀戰，為支持的選手加油。

侯羽桑以低於標準桿7桿、總桿數137桿的成績暫居第一。（主辦單位提供）

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