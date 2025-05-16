晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA》被勇士淘汰的火箭 想強化陣容瞄準兩屆MVP「字母哥」

2025/05/16 20:39

「字母哥」亞德托昆波。（資料照，美聯社）「字母哥」亞德托昆波。（資料照，美聯社）

廖志軒／核稿編輯

〔記者林岳甫／綜合報導〕本季西部第2種子火箭，如今已經在季後賽出局，勢必想透過交易強化競爭力，美媒報導，火箭鎖定公鹿「字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo），只是恐怕得拿2021年選秀榜眼格林（Jalen Green）才能滿足公鹿。

火箭本季例行賽打出52勝30敗，以西部第2晉級季後賽，無奈首輪跟勇士激戰7場後遭淘汰，想在競爭激烈的西部維持競爭力，火箭勢必得設法強化陣容，因此瞄準有意離開公鹿的亞德托昆波。

《NBC Sports》記者赫林（Kurt Helin）指出，火箭提出以森根（Alperen Sengun）為主要籌碼，向公鹿進行交易。森根在例行賽場均繳出20.9分、11.9籃板、5.3助攻與1.9抄截。

火箭除了把森根放入交易名單，也有意把史密斯（Jabari Smith Jr.）及多個首輪選秀權爭取交易字母哥。不過，想從公鹿手中換來2019、20年的MVP得主亞德托昆波，絕對不是一件簡單的事。

公鹿對森根沒太大興趣，畢竟他們後場主將里拉德（Damian Lillard）在首輪季後賽造成左腳阿基里斯腱斷裂，下季最慘就是整季報銷，因此後場必須進行重建，自然想要才23歲的格林，作為未來的建隊基石。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中