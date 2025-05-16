NBA》被勇士淘汰的火箭 想強化陣容瞄準兩屆MVP「字母哥」

「字母哥」亞德托昆波。（資料照，美聯社）

廖志軒／核稿編輯

〔記者林岳甫／綜合報導〕本季西部第2種子火箭，如今已經在季後賽出局，勢必想透過交易強化競爭力，美媒報導，火箭鎖定公鹿「字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo），只是恐怕得拿2021年選秀榜眼格林（Jalen Green）才能滿足公鹿。

火箭本季例行賽打出52勝30敗，以西部第2晉級季後賽，無奈首輪跟勇士激戰7場後遭淘汰，想在競爭激烈的西部維持競爭力，火箭勢必得設法強化陣容，因此瞄準有意離開公鹿的亞德托昆波。

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《NBC Sports》記者赫林（Kurt Helin）指出，火箭提出以森根（Alperen Sengun）為主要籌碼，向公鹿進行交易。森根在例行賽場均繳出20.9分、11.9籃板、5.3助攻與1.9抄截。

火箭除了把森根放入交易名單，也有意把史密斯（Jabari Smith Jr.）及多個首輪選秀權爭取交易字母哥。不過，想從公鹿手中換來2019、20年的MVP得主亞德托昆波，絕對不是一件簡單的事。

公鹿對森根沒太大興趣，畢竟他們後場主將里拉德（Damian Lillard）在首輪季後賽造成左腳阿基里斯腱斷裂，下季最慘就是整季報銷，因此後場必須進行重建，自然想要才23歲的格林，作為未來的建隊基石。

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