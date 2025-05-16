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中職》本季第8次挑戰5成勝率 台鋼雄鷹又「獅」敗了

2025/05/16 21:25

吉田一將暴投，林靖凱衝回本壘得分。（記者李惠洲攝）吉田一將暴投，林靖凱衝回本壘得分。（記者李惠洲攝）

〔記者倪婉君／高雄報導〕台鋼雄鷹今賽前累計15勝16敗，只要能夠擊敗統一獅就能在本季首次達成5成勝率，但本季第8次「闖關」仍未能成功，終場以0：6敗北。

在今天賽前早已有台鋼球迷注意到，本季台鋼每逢挑戰5成勝率時都功虧一簣，尤其5月份在今天賽前已有3度失敗，包括4日對中信兄弟賽前12勝13敗，結果該役6：9輸球、7日對味全龍賽前13勝14敗，結果該役4：9輸球、13日對富邦悍將賽前14勝15敗，結果該役3：5輸球。

台鋼今派出日籍投手吉田一將先發，2連敗的獅隊則由蒙德茲先發，結果吉田用99球投了6.1局失3分（2分責失）退場，蒙德茲則用89球繳出6.1局無失分並飆出10次三振好投。蒙德茲拿下本季第3勝並獲選單場MVP，也代表賽前15勝16敗的台鋼，本季第8度挑戰5成勝率失敗。

值得一提的是，獅隊此役敲出15支安打，不但比台鋼多出12支，其中7棒陳聖平還繳出單場4支安打，而1棒林佳緯則在9局上擊出中外野三壘安打，再靠對方回傳球失誤，跑回本壘得分。

●台鋼本季挑戰5成勝率的日期

4月2日（0勝1敗）

4月6日（2勝3敗）

4月9日（3勝4敗）

4月20日（7勝8敗）

5月4日（12勝13敗）

5月7日（13勝14敗）

5月13日（14勝15敗）

5月16日（15勝16敗）

吉田一將。（記者李惠洲攝）吉田一將。（記者李惠洲攝）

吉田一將。（記者李惠洲攝）吉田一將。（記者李惠洲攝）

蒙德茲。（記者李惠洲攝）蒙德茲。（記者李惠洲攝）

蒙德茲。（記者李惠洲攝）蒙德茲。（記者李惠洲攝）

林佳緯。（記者李惠洲攝）林佳緯。（記者李惠洲攝）

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