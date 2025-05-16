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中職》強！林立連兩場開轟+MVP 兄弟就是打不過樂天

2025/05/16 21:30

林立兩分砲。（記者廖耀東攝）林立兩分砲。（記者廖耀東攝）

〔記者羅志朋／台中報導〕今天賽前為止，本季樂天桃猿和富邦悍將團隊全壘打都只有10支並列全聯盟最少，今天樂天打線豪不客氣掃出3轟，林立、林泓育、陳晨威先後開砲，最終就以5：4擊敗中信兄弟，樂天對戰兄弟取得4連勝，同時樂天勝率5成17，超越兄弟的5成爬上第3名。

2局下一出局滿壘，岳東華適時敲出二壘安打帶有2分打點，3局上林立轟出兩分砲扳平戰局，近期傷癒復出的林立連兩天開轟，本季第6轟出爐，暫居全聯盟全壘打排行榜第2名。

3局上39歲老將林泓育轟陽春砲，本季個人第2轟，幫助樂天反超前，4局下詹子賢回敬陽春砲，比賽重新回到原點。

6局上林立率先敲出二壘安打，40歲老將林智平擊出一壘邊線「車布邊」安打，林立跑回超前分，8局上陳晨威轟陽春砲追加保險分，9局下許基宏轟陽春砲已無力回天，林立關鍵兩支長打，連兩場拿下單場MVP，他回歸先發，樂天3戰全勝。

樂天先發投手黃子鵬投6局被敲6安挨1轟，失3分拿下本季第3勝，兄弟洋投黃博多先發6局同樣被敲6安，包含2發全壘打，失4分苦吞本季第2敗。

林泓育。（記者廖耀東攝）林泓育。（記者廖耀東攝）

陳晨威。（記者廖耀東攝）陳晨威。（記者廖耀東攝）

黃子鵬。（記者廖耀東攝）黃子鵬。（記者廖耀東攝）

樂天獲勝。（記者廖耀東攝）樂天獲勝。（記者廖耀東攝）

岳東華。（記者廖耀東攝）岳東華。（記者廖耀東攝）

詹子賢陽春砲。（記者廖耀東攝）詹子賢陽春砲。（記者廖耀東攝）

黃博多。（記者廖耀東攝）黃博多。（記者廖耀東攝）

許基宏。（記者廖耀東攝）許基宏。（記者廖耀東攝）

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