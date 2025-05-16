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世壯運》前職棒球星周思齊、高國輝參戰 蔣萬安也要打壁球

2025/05/16 21:53

前職棒球星周思齊重披戰袍出征世壯運。（ 世壯運官方提供）前職棒球星周思齊重披戰袍出征世壯運。（ 世壯運官方提供）

廖志軒／核稿編輯

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2025雙北世界壯年運動會5月17日登場，本屆亮點包括105歲泰國人瑞爺爺薩旺（Sawang Janpram）挑戰標槍、前職棒球星周思齊與高國輝領軍的「GOATBROS山羊兄弟」對決日本「甲子園大師隊」等，東道主台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜也分別參與壁球、桌球賽事，大會廣邀民眾進場觀賽加油。

「不老英雄」高齡選手展現奮戰精神，5月18日台北田徑場將有百歲傳奇薩旺與99歲紐西蘭老將馬丁（Allan Martin）挑戰標槍項目；台北市立大學天母校區舉行的游泳賽事，97歲唐成瑤、95歲陳彥地分別角逐女子50公尺蛙式及男子100公尺仰式，證明運動永遠不嫌老。

國內體壇多位名將重返賽場，「初代跆拳道女神」陳怡安再度披掛上陣，5月20日在台北市立大學天母校區挑戰擊劍銳劍個人賽女子50+組；至於棒球焦點賽事5月22日於天母棒球場，將由前職棒球星周思齊與高國輝領軍的「GOATBROS山羊兄弟」迎戰日本「甲子園大師隊」，台日大戰看點十足。此外，高國輝還將參加5月20日至22日的高爾夫賽事。

蔣萬安5月21日、22日在台灣大學綜合體育館參與壁球男子45+組；新北市長侯友宜5月22日進行桌球（個人60歲休閒組）預賽。特別的是，澳洲黃金海岸市長塔特（Tom Tate）5月19日在百齡河濱公園英式橄欖球場，出戰橄欖球男子50+組，他所屬的隊伍為Mosman Masters，正是澳洲最古老的橄欖球俱樂部之一。

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