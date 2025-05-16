晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》黃保羅本季首勝開張 要請學長喝星巴克

2025/05/16 22:17

黃保羅先發八局只失一分，獲選單場MVP。（記者陳志曲攝）黃保羅先發八局只失一分，獲選單場MVP。（記者陳志曲攝）

〔記者徐正揚／新北報導〕黃保羅生涯首次投滿8局，只被擊出4支安打失1分，帶領富邦悍將以5：1擊敗味全龍，本季首勝終於開張，他會好好感謝學長們的幫忙，「勝投嘛，請星巴克犒賞一下。」

黃保羅前2場先發共投6局狂丟10分，這場只用93球就投完8局，僅出現1次保送，他表示，前2場不需要的壞球太多，導致用球數太多，這場主要是積極進攻好球帶，避免用球數太多。

黃保羅生涯3勝有2勝取自味全，但前2年對戰防禦率破8，今年交手2場防禦率僅1.38，他說，「這幾天教練都有講，投手也有開會，大家都說，要對自己的球種有信心，丟紅中打者也不見得打得好。」

黃保羅本季出賽6場才拿到首勝，他覺得，球季還很長，就1場1場來，球隊有贏球是最好的，能投到8局，自信心會更多一點，與捕手豊暐的搭配也很不錯，「我想要丟的位置，他都配合到，跟我想的蠻類似的，丟起來就很順。」

黃保羅表示，投完8局有想過再投第9局，跟教練討論後發現，比賽後段被打的球都很紮實，只是很幸運都有守住，若續投第9局怕有危機，所以就交給後面的隊友。

黃保羅也提到，這場打擊與守備都很棒，尤其是申皓瑋的美技守備，「他在大巨蛋就救過1次，學長們都很幫忙。

黃保羅先發八局只失一分，獲選單場MVP。（記者陳志曲攝）黃保羅先發八局只失一分，獲選單場MVP。（記者陳志曲攝）

黃保羅先發八局只失一分，獲選單場MVP。（記者陳志曲攝）黃保羅先發八局只失一分，獲選單場MVP。（記者陳志曲攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中