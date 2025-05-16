中職》黃保羅本季首勝開張 要請學長喝星巴克

黃保羅先發八局只失一分，獲選單場MVP。（記者陳志曲攝）

〔記者徐正揚／新北報導〕黃保羅生涯首次投滿8局，只被擊出4支安打失1分，帶領富邦悍將以5：1擊敗味全龍，本季首勝終於開張，他會好好感謝學長們的幫忙，「勝投嘛，請星巴克犒賞一下。」

黃保羅前2場先發共投6局狂丟10分，這場只用93球就投完8局，僅出現1次保送，他表示，前2場不需要的壞球太多，導致用球數太多，這場主要是積極進攻好球帶，避免用球數太多。

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黃保羅生涯3勝有2勝取自味全，但前2年對戰防禦率破8，今年交手2場防禦率僅1.38，他說，「這幾天教練都有講，投手也有開會，大家都說，要對自己的球種有信心，丟紅中打者也不見得打得好。」

黃保羅本季出賽6場才拿到首勝，他覺得，球季還很長，就1場1場來，球隊有贏球是最好的，能投到8局，自信心會更多一點，與捕手豊暐的搭配也很不錯，「我想要丟的位置，他都配合到，跟我想的蠻類似的，丟起來就很順。」

黃保羅表示，投完8局有想過再投第9局，跟教練討論後發現，比賽後段被打的球都很紮實，只是很幸運都有守住，若續投第9局怕有危機，所以就交給後面的隊友。

黃保羅也提到，這場打擊與守備都很棒，尤其是申皓瑋的美技守備，「他在大巨蛋就救過1次，學長們都很幫忙。

黃保羅先發八局只失一分，獲選單場MVP。（記者陳志曲攝）

黃保羅先發八局只失一分，獲選單場MVP。（記者陳志曲攝）

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