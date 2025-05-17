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大谷翔平強碰老東家天使、尼克G6力拚晉級 今日賽事預告與轉播

2025/05/17 07:07

大谷翔平交手老東家天使。（資料照，美聯社）大谷翔平交手老東家天使。（資料照，美聯社）

早安，自由體育為您獻上今日精彩賽事預告與轉播！

今日NBA有1場轉播，系列賽3：2領先取得聽牌的尼克，今天G6在自家主場要力拚關門，綠衫軍則要挑戰延長戰線，球迷記得鎖定轉播囉！

大聯盟有2場轉播，道奇在主場迎戰天使，來看大谷翔平交手老東家，另一場是大都會對上洋基的「地鐵大戰」，精彩賽事不能錯過。

中職3場賽事，富邦魔力藍交手味全伍鐸，台鋼江承諺面對統一獅布雷克，兄弟鄭凱文對決樂天魔神樂，球迷記得鎖定轉播囉！

PLG冠軍賽，勇士與領航猿打成2：2平手，今日G5是天王山之戰，誰能率先聽牌呢？

NBA季後賽

08:00 塞爾提克@尼克 緯來體育、愛爾達體育1台

MLB

07:00 大都會@洋基 愛爾達體育2台

10:00 天使@道奇 愛爾達體育2台、華視

泰國羽球公開賽

13:00 4強賽 愛爾達體育3台

17:00 4強賽 愛爾達體育3台

日職

13:00 歐力士@西武 DAZN2

17:00 中日@巨人 DAZN1

中職

16:00 統一@台鋼 博斯運動一台、愛爾達體育1台

17:00 味全@富邦 MOMOTV、愛爾達體育2台

17:00 樂天@兄弟 緯來育樂

PLG冠軍賽

17:00 勇士@領航猿 民視第一台、官方YT

TPBL

17:00 國王@夢想家 官方YT

世壯運

19:00 開幕典禮 緯來體育

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