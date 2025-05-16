中職》擊倒兄弟洋投策略非常成功 林立口風很緊「這怎麼能講？」

林立兩分砲。（記者廖耀東攝）

〔記者羅志朋／台中報導〕中信兄弟洋投黃博多，上次對樂天桃猿先發7局只被敲出1安無失分拿下勝投，今天再度遭遇黃博多慘遭狙擊，先發6局被敲6安挨2轟，失4分苦吞本季第2敗。

樂天強打林立傷癒歸隊續扛2棒，3局上他先敲兩分砲，6局上再敲二壘安打，靠老將林智平適時安打跑回超前分，連兩場開轟並獲選單場MVP。

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林立表示，黃博多是很好的投手，這場團隊攻擊策略非常成功，至於是什麼策略，「這怎麼能講？」林立能講的是，掌握到黃博多球數落後、搶好球的心態，今天黃博多投了非常多變化球，跟上一場以直球為主不太一樣。

林立透露，開轟是在兩好球後，當下不想被黃博多解決，想法是把球打勁，球才會飛出去，剛好越過全壘打牆。

去年林立出賽86場，337打數僅敲5轟，今年出賽17場，64打數已敲6轟，超越去年一整季的全壘打產量，林立說，全壘打多寡沒有一個標準，只能說在他前、後的棒次都不好解決，他才有比較多的好球可打，有沒有全壘打就順其自然。

樂天總教練古久保健二說，林立是球隊重要的棟梁，也是陣中年輕選手的範本，好的地方就是，不管做什麼事都是盡全力，希望年輕選手能多向林立學習。

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