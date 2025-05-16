晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》擊倒兄弟洋投策略非常成功 林立口風很緊「這怎麼能講？」

2025/05/16 22:40

林立兩分砲。（記者廖耀東攝）林立兩分砲。（記者廖耀東攝）

〔記者羅志朋／台中報導〕中信兄弟洋投黃博多，上次對樂天桃猿先發7局只被敲出1安無失分拿下勝投，今天再度遭遇黃博多慘遭狙擊，先發6局被敲6安挨2轟，失4分苦吞本季第2敗。

樂天強打林立傷癒歸隊續扛2棒，3局上他先敲兩分砲，6局上再敲二壘安打，靠老將林智平適時安打跑回超前分，連兩場開轟並獲選單場MVP。

林立表示，黃博多是很好的投手，這場團隊攻擊策略非常成功，至於是什麼策略，「這怎麼能講？」林立能講的是，掌握到黃博多球數落後、搶好球的心態，今天黃博多投了非常多變化球，跟上一場以直球為主不太一樣。

林立透露，開轟是在兩好球後，當下不想被黃博多解決，想法是把球打勁，球才會飛出去，剛好越過全壘打牆。

去年林立出賽86場，337打數僅敲5轟，今年出賽17場，64打數已敲6轟，超越去年一整季的全壘打產量，林立說，全壘打多寡沒有一個標準，只能說在他前、後的棒次都不好解決，他才有比較多的好球可打，有沒有全壘打就順其自然。

樂天總教練古久保健二說，林立是球隊重要的棟梁，也是陣中年輕選手的範本，好的地方就是，不管做什麼事都是盡全力，希望年輕選手能多向林立學習。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中