網球》締造僅次納達爾紀錄！艾卡拉茲首度問鼎羅馬大師賽金盃

艾卡拉茲。（歐新社）

張浩群／核稿編輯

〔記者梁偉銘／綜合報導〕艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）克服客場劣勢， 6：3、7：6（7：4）力退義大利地主寵兒穆塞蒂（Lorenzo Musetti），西班牙第3種子首闖羅馬網賽男單冠軍戰，也締造僅次退役同胞前輩「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）的歷史紀錄。

「今天的比賽條件真的很艱難，風勢非常大。」保持冷靜與勇氣的艾卡拉茲，頂住現場觀眾一面倒為穆塞蒂加油的壓力，次盤化解東道主球星強力反撲，激戰2小時又4分鐘在紅土直落二出線，並把對戰改寫為5勝1負，這位四屆大滿貫冠軍的年輕贏家說：「並非要打出精彩絕倫、令人嘆為觀止的網球；而是運用更聰明打法，打得紮實，保持耐心抓住機會積極進攻。感覺我這方面做得很好，即使情況不利，也能保持堅強心理素質。」

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年僅22歲的艾卡拉茲，已追平瑞典傳奇球星艾伯格（Stefan Edberg） ，並列成為職業生涯前百場ATP千分等級大師賽中，史上獲勝場次第2高的球星，兩人皆為77勝23負，僅次於榜首納達爾的83勝17負。談到決戰強碰義大利球王宿敵辛納（Jannik Sinner），同被譽為「三巨頭」接班人的艾卡拉茲說：「我必須做好最佳準備，當然還得要處理好觀眾的問題。」

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