網球》球王辛納決戰艾卡拉茲 三巨頭接班人拚羅馬大師賽冠軍

辛納。（法新社）

張浩群／核稿編輯

〔記者梁偉銘／綜合報導〕當今世界球王辛納（Jannik Sinner）歷經起伏，1：6、6：0、6：3大逆轉美國11種子保羅（Tommy Paul），義大利地主頭號種子5連勝，安抵羅馬網賽男單決戰，將與西班牙第3種子艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）爭奪冠軍。

「我只是努力保持精神狀態。」辛納認為，今天中央球場情況不同，天氣更冷也更悶，自己開賽有點掙扎，還好很快調整底線回穩。他還透露，其實從第3輪開始，腳底就磨出一個小水泡，「有時候，我的腿不好移動。這很正常，我得處理一下這問題，但沒有任何藉口。腎上腺素分泌旺盛，能量也會很旺盛，週日決賽我完全不擔心。」若辛納能戰勝同被譽為「三巨頭」接班人的艾卡拉茲，將成為自1976年帕納塔（Adriano Panatta）以來，首位留下羅馬男單金盃的東道主。

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現年23歲的辛納，因禁藥風波停賽3個月，直到這項ATP千分等級紅土大師賽才強勢回歸，如今祖國首都主場連闖5關，也把跨季連勝紀錄延續至26場。由於過往對戰艾卡拉茲4勝6負，包括紅土勝負各1， 辛納直言：「若我想在週日贏球，肯定需要打出最好的網球。就讓我們拭目以待，對我來說，能進入決賽真是太棒了。」

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