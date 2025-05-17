MLB》費仔選球眼獲打點 塞爾7局8K好投封鎖前東家紅襪奪第2勝

勇士塞揚左投「拍賣哥」塞爾。（法新社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕勇士塞揚左投「拍賣哥」塞爾（Chris Sale）今天首度重返芬威球場對戰前東家紅襪，繳出7局8K失1分的優質先發，當家重砲歐森（Matt Olson）和明星捕手墨菲（Sean Murphy）背靠背開轟，勇士終場以4：2贏球勇奪2連勝，塞爾進帳本季第2勝。

塞爾在2016年季後從白襪轉戰紅襪，並在2018年幫助紅襪隊摘得世界大賽冠軍。塞爾於2019年季前和紅襪簽下5年1.45億美元的延長合約，但之後4年表現受到傷勢影響而下滑，2020年動TJ手術，2021和2022年合計只出賽11場，塞爾在2023年休賽季被紅襪交易至勇士。

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塞爾在勇士東山再起，去年找回昔日王牌伸手繳出生涯代表作，以18勝、225次三振和防禦率2.38勇奪國聯投手三冠王，毫無懸念奪下生涯首座國聯塞揚獎，也獲得國聯東山再起獎的肯定。

塞爾曾坦言，自己棒球生涯最好、最壞的時刻都在波士頓度過，今天是他自從2023年被交易之後首度重返芬威球場，今天有效壓制前東家，只到第7局才被瑞福斯奈德（Rob Refsnyder）敲出陽春砲失分，塞爾今天主投7局用99球，挨轟失1分，被敲5支安打，另有8次三振和2次保送，防禦率為3.62。

勇士今天砲轟紅襪明星左投克羅切（Garrett Crochet）， 歐森和墨菲2局上背靠背開轟，9局靠著單局5次保送拿下2分，紅襪雖然在9局下靠著「故事哥」史托瑞（Trevor Story）追回1分，但W.阿布瑞尤（Wilyer Abreu）代打沒有建功延續攻勢，勇士終場就以4：2贏球。

曾表態有意效力經典賽台灣隊的外野手費爾柴德（Stuart Fairchild），今天擔任先發第8棒右外野手，雖然3打數無安打，吞下1次三振，但他在9局上最後打席滿壘時選到四壞球保送，進帳1分打點，打擊率降至0.103。

費爾柴德。（美聯社）

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