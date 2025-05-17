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MLB》洋基MVP三連星發威擒大都會 索托在地鐵大戰遭狂噓寫難堪紀錄

2025/05/17 11:12

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕大都會今起將與洋基進行「地鐵大戰」，陣中26歲強打索托（Juan Soto）轉隊後首度碰上前東家，而他也遭洋基主場球迷狂噓伺候，此役雖然2打數無安打，但選到3次保送上壘，洋基靠著MVP連線發威，「法官」賈吉（Aaron Judge）單場雙安、貝林傑（Cody Bellinger）3安猛打賞，高德史密特（Paul Goldschmidt）貢獻2打點，再加上明星左投羅冬（Carlos Rodón）繳出5局失1分的好投，洋基終場以6：2擊敗大都會，收下2連勝。

索托。（美聯社）索托。（美聯社）

前洋基明星強打索托休賽季以15年7.65億美元破紀錄的天價合約加盟大都會，洋基無緣簽回索托之後啟動「B計畫」，與小熊交易換來2019年國聯MVP強打貝林傑，更網羅前國聯MVP、7屆明星一壘手高德史密特，以及勇士王牌左投佛里德（Max Fried）。索托轉隊後首度重返洋基主場，如預期般受到全場球迷狂噓，他也在打擊區向觀眾脫下頭盔致意，首局首打席選到四壞球保送。

大都會29歲先發右投梅吉爾（Tylor Megill）3局下遭遇亂流，高德史密在滿壘敲出帶有2分打點的適時安打，幫助洋基先馳得點，沃爾普（Anthony Volpe）之後敲出高飛犧牲打進帳第3分，梅吉爾仍持續失血，連投2次四壞球保送，奉送對手第4分。梅吉爾此役僅投2.2局被敲4支安打失4分，另有5次保送和4次三振，防禦率升至3.74。

大都會在4局上展開反攻，索托再度選到四壞球保送，尼莫（Brandon Nimmo）在三壘有人敲出適時安打，幫助大都會追到1：4落後。

洋基下個半局持續猛攻，MVP三連星賈吉、貝林傑和高德史密特連續敲安打得分，洋基單局拿下2分擴大領先優勢，大都會直到林多（Francisco Lindor）9局上的長打才追回1分，但仍難挽頹勢，大都會終場就以2：6輸球，索托也在地鐵大戰中苦吞5連敗，至今仍是一勝難求。

羅冬主投5局失1分，只被敲出2支安打，投出5次三振和4次保送，防禦率降至3.17，勇奪本季第5勝，梅吉爾苦吞本季第4敗。

聯盟全壘打王和打擊率雙冠王賈吉今天4打數2安打，保送和三振各1次，打擊率高達0.414，OPS1.275勇冠群雄。

賈吉。（美聯社）賈吉。（美聯社）

羅冬。（法新社）羅冬。（法新社）

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