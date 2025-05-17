NBA季後賽》去年FMVP布朗三節畢業 尼克痛宰塞爾提克相隔25年闖東冠決賽

尼克痛宰塞爾提克相隔25年闖東冠決賽。（法新社）

張浩群／核稿編輯

〔記者盧養宣／綜合報導〕尼克今在東部準決賽第6戰，團隊6人得分超過雙位數，以119：81擊敗衛冕軍塞爾提克，系列賽4：2晉級，自2000年後再闖東部冠軍賽，將與溜馬力爭總冠軍賽門票。

塞爾提克前一戰在一哥塔圖姆（Jayson Tatum）缺陣下將士用命延長戰線，今首節靠J.布朗（Jaylen Brown）單節獨攬13分，勉強能與尼克抗衡，但帶著6分領先進入次節的尼克在第二節打出38：17的猛烈攻勢，打完上半場已經取得64：37的大幅領先，綠衫軍前兩節外線20投僅4中，籃板少了對手14個。

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尼克易籃後持續多點開花，一度將領先擴大至41分，布朗則在第三節倒數2分50秒犯滿畢業，也讓勝負正式定調。

布朗森（Jalen Brunson）與阿努諾比（OG Anunoby）都有23分貢獻，湯斯（Karl-Anthony Towns）挹注21分、12籃板，布里吉斯（Mikal Bridges）繳22分，哈特（Josh Hart）10分、11籃板、11助攻完成大三元。

去年勇奪總冠軍賽最有價值球員的J.布朗只打三節就畢業，留下20分、6籃板、6助攻，哈佛德（Al Horford）10分，派理查德（Payton Pritchard）進帳11分，團隊整體命中率僅36%，外線命中率29.3%，只能提前放暑假。

布朗森。（美聯社）

阿努諾比。（美聯社）

湯斯。（法新社）

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