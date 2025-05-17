中職》「連刷個牙都覺得慌張...」獅投林子崴一度擔心器官出問題

林子崴。（記者李惠洲攝）

〔記者倪婉君／高雄報導〕29歲的統一獅左投林子崴上月底因出現心悸下二軍，在經過兩週調整後如今健康歸隊，但他回想那天喝完咖啡後突然心悸，登板完隔天起床不但心跳很快，甚至就連刷個牙都覺得慌張，一度懷疑是器官出問題或是甲狀腺亢進，在檢查完一切正常後，他減少咖啡因的攝取並逐漸恢復鎮定，「我覺得器官都沒事就好了，就正常訓練、回歸比賽。」

獅隊是在4月29日將林子崴下放二軍，當時總教練林岳平對外說明他是出現心悸狀況，原因還不清楚，可能賽季壓力、氣候轉變，都有可能。

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林子崴在前天重新被拉上一軍，昨也隨隊到高雄出賽，回想自己身體出現異常狀況是在4月22日，那天白天吃SUBWAY時因為附餐飲料有咖啡，喝完之後就出現心悸，當晚對中信兄弟還登板中繼1局無失分，只是投完隔天的感覺就不對勁，「之後幾天也睡不太著，就是處於一個很亢奮的狀態。」

由於後來量體重也掉了2、3公斤，林子崴開始擔心是不是甲亢，也跟防護員和教練團反應這個狀況，「教練團基於保護起見，後面幾場就沒有排我上場，擔心上去一些張力，會讓心臟負荷不了。」林子崴立即有去抽血進行檢查，但都必須等待報告出來，直到4月29日的甲狀腺報告檢查指數正常，到安南醫院照的運動心電圖則檢查出交感神經異常，他隔天就未隨隊到客場出賽，而是下二軍調整。

「可能那陣子常攝取B酸、BCAA等營養品，然後又是能量果凍、能量飲料，都是內含咖啡因和讓身體亢奮的東西，長期累積導致神經出現異常」，林子崴表示交感神經異常的狀況沒有到很嚴重，只是輕微，後來也沒有進行特別治療，就是減少咖啡因的攝取，讓自己的心情逐漸鎮定下來，「其實最大的感覺是，起床後不會變得很慌張了。」

林子崴待在二軍的期間就正常投入訓練和比賽，也在5月6日和9日在二軍中繼出賽2場，如今又能重返一軍，「那時候會比較慌張，是擔心自己的器官，反而讓自己的心情更不穩定，檢查出來都還好，就順其自然，也恢復平靜」。

林子崴。（記者李惠洲攝）

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