MiLB》柯敬賢跑出本季首轟、連兩戰敲長打 林維恩飆8K首繳優質先發

柯敬賢。（資料照，記者塗建榮攝）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕18歲的台非混血好手柯敬賢去年以65萬美元（約新台幣1963萬）簽約金加盟道奇，今天在新人聯盟出戰釀酒人，跑出場內全壘打，本季首轟、首盜雙雙出爐，繳出單場2支長打的好表現，連續兩場都有長打演出，可惜球隊以7：8輸球。

柯敬賢此役擔任先發第4棒指定打擊，1局下首打席獲得四壞球保送，隨後盜向二壘，本季首盜出爐，3局下則是敲出左外野深遠飛球形成場內全壘打，本季首轟出爐，助隊取得5：1的領先。

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柯敬賢第5局擊出三壘強勁平飛球遭接殺，8局下則是敲出本季第5支二壘安打，之後靠著隊友的高飛犧牲打跑回追平分，以7：7戰成平手，釀酒人靠著Engel Paulino9局上的致勝安打，終場以8：7險勝道奇。

柯敬賢此役3打數敲出2支長打，進帳1分打點，跑回3分，打擊率升至0.379，OPS高達1.155，他本季出賽9場累積5支二壘安打、1轟和6打點，上壘率為0.500，長打率0.655。

另外，效力運動家1A的台灣19歲新星左投林維恩，今天先發對上巨人1A繳出6局8K失2分的好表現，生涯首度投出優質先發，原本有機會拿下本季第2勝，但球隊最後遭到逆轉，讓到手的勝投飛了，運動家1A終場在延長賽以11：10輸球。

林維恩。（資料照，記者林正堃攝）

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