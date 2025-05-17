MLB》5月狂轟猛炸締新猷！大谷翔平棒打天使連3日開轟 16轟獨居全壘打王

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇今於主場與天使展開「高速公路大戰」3連戰，日籍二刀流巨星大谷翔平對決前東家，在8局下敲出中外野陽春砲，連續3天開轟，以16轟獨居聯盟全壘打王，但道奇終場以2：6輸球，中斷近期的2連勝。

請繼續往下閱讀...

大谷翔平連續3天開轟，敲出本季第16轟獨居聯盟全壘打王。（法新社）

大谷翔平首局首打席敲出中外野安打，3局下獲得四壞球保送，第5局則是敲出雙殺打，大谷在8局下狙擊29歲牛棚右投Ryan Zeferjahn的89.6英里卡特球，一棒掃向中外野大牆之外，形成一發陽春砲，本季第16轟出爐，擊球初速高達114.9英里，飛行距離為416英呎，幫助道奇追到2：4落後。

大谷翔平在5月已經累積9轟，刷新自己在2023年所寫下的5月8轟個人最多紀錄，本季累積16轟也超越洋基「法官」賈吉（Aaron Judge）和費城人重砲史瓦伯（Kyle Schwarber），獨居聯盟全壘打王寶座。

大谷翔平敲出本季第16轟獨居聯盟全壘打王。（美聯社）

天使首局先靠著孟卡達（Yoan Moncada）首右外野2分砲先馳得點，內托（Zach Neto）4局上敲出帶有2分打點的左外野二壘安打，取得4:0領先。道奇在4局下反攻，馬恩西（Max Muncy）敲長打追回1分，大谷也在8局下敲出陽春砲打回第2分，但天使在9局上再添2分，道奇單場出現4次雙殺打，無法有效串連攻勢，最終也沒有扭轉戰局，37歲終結者簡森（Kenley Jansen）對戰老東家關門成功，天使終場以6：2贏球，中止近期的2連敗。

道奇27歲火球男梅伊（Dustin May）主投5局被敲6支安打失4分，另有8次三振和2次保送，防禦率漲至4.43，苦吞本季第4敗；天使24歲右投科查諾維奇（Jack Kochanowicz）繳出6.2局失1分的好投，勇奪本季第3勝。

大谷翔平此役3打數2安打，另有1分打點和1次保送，打擊率升至0.316，OPS為1.106，大谷本季累積16轟、29打點和10次盜壘成功。（首次上稿時間 12:40；更新時間 12:46）

大谷翔平敲出本季第16轟獨居聯盟全壘打王。（美聯社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法