晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》5月狂轟猛炸締新猷！大谷翔平棒打天使連3日開轟 16轟獨居全壘打王

2025/05/17 12:46

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇今於主場與天使展開「高速公路大戰」3連戰，日籍二刀流巨星大谷翔平對決前東家，在8局下敲出中外野陽春砲，連續3天開轟，以16轟獨居聯盟全壘打王，但道奇終場以2：6輸球，中斷近期的2連勝。

大谷翔平連續3天開轟，敲出本季第16轟獨居聯盟全壘打王。（法新社）大谷翔平連續3天開轟，敲出本季第16轟獨居聯盟全壘打王。（法新社）

大谷翔平首局首打席敲出中外野安打，3局下獲得四壞球保送，第5局則是敲出雙殺打，大谷在8局下狙擊29歲牛棚右投Ryan Zeferjahn的89.6英里卡特球，一棒掃向中外野大牆之外，形成一發陽春砲，本季第16轟出爐，擊球初速高達114.9英里，飛行距離為416英呎，幫助道奇追到2：4落後。

大谷翔平在5月已經累積9轟，刷新自己在2023年所寫下的5月8轟個人最多紀錄，本季累積16轟也超越洋基「法官」賈吉（Aaron Judge）和費城人重砲史瓦伯（Kyle Schwarber），獨居聯盟全壘打王寶座。

大谷翔平敲出本季第16轟獨居聯盟全壘打王。（美聯社）大谷翔平敲出本季第16轟獨居聯盟全壘打王。（美聯社）

天使首局先靠著孟卡達（Yoan Moncada）首右外野2分砲先馳得點，內托（Zach Neto）4局上敲出帶有2分打點的左外野二壘安打，取得4:0領先。道奇在4局下反攻，馬恩西（Max Muncy）敲長打追回1分，大谷也在8局下敲出陽春砲打回第2分，但天使在9局上再添2分，道奇單場出現4次雙殺打，無法有效串連攻勢，最終也沒有扭轉戰局，37歲終結者簡森（Kenley Jansen）對戰老東家關門成功，天使終場以6：2贏球，中止近期的2連敗。

道奇27歲火球男梅伊（Dustin May）主投5局被敲6支安打失4分，另有8次三振和2次保送，防禦率漲至4.43，苦吞本季第4敗；天使24歲右投科查諾維奇（Jack Kochanowicz）繳出6.2局失1分的好投，勇奪本季第3勝。

大谷翔平此役3打數2安打，另有1分打點和1次保送，打擊率升至0.316，OPS為1.106，大谷本季累積16轟、29打點和10次盜壘成功。（首次上稿時間 12:40；更新時間 12:46）

大谷翔平敲出本季第16轟獨居聯盟全壘打王。（美聯社）大谷翔平敲出本季第16轟獨居聯盟全壘打王。（美聯社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中