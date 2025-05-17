中職》「台灣要利用其他國家，而不是被利用」 平野語重心長

兄弟總教練平野惠一。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者羅志朋／台中報導〕台灣去年奪12強世界冠軍，今年中職人氣更上一層樓，中信兄弟總教練平野惠一指出，外界可能會用不一樣的眼光看待，覺得中職不一樣了，以他身為教練角度來看，球團內部感受不到太大變化，因為還有目標和持續要解決的課題，去年高中畢業到美國打球的台灣球員很多，中職要想辦法留下這些好手，這不只是簽約金的因素，還有非常多的層面要考量。

為了讓中職賽事更有魅力，吸引更多目光，進而讓更多好手願意留在台灣打拚，平野認為必須推行「亞洲配額」（Asia Quota）制度，這也是明年韓職即將實施的制度；韓職的遊戲規則是，每隊除現有3名洋將外，可再引進1名亞洲和澳洲籍球員。

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平野表示，利用亞洲配額制度，讓其他亞洲國家可以注意中職，首先，台灣人才都被其他國家吸收，要怎麼樣把「養成」做得更好很重要，舉例來說，愈來愈多韓職球隊來台春訓，他們以前去沖繩，發現台灣更好，現在更多韓職球隊改來台春訓，當其他國家看待台灣的眼光不同時，台灣要利用這個契機，讓整體棒球環境變得更好。

平野進一步指出，台灣要利用其他國家，而不是被其他國家利用，當韓職球隊來台春訓，如果只是單純讓他們春訓，只是利用台灣的場地和資源，讓他們變得更好就可惜了，台灣要利用他們來這裡春訓，吸收他們好的東西，要有些收穫才行，台灣市場就那麼小，必須思考如何利用其他國家，來擴大台灣市場。

平野解釋，亞洲配額制度不是只讓國外選手利用中職，而要反過來看，利用他們補強中職不足之處，例如二軍人數和比賽強度不夠，利用他們來改善這些問題，當日、韓有球員來台，他們的球迷也會注意到中職，日、韓贊助商說不定也會進來，也可以從這些選手身賽學到不同的東西。

以陽岱鋼為例，平野說，「過去陽岱鋼在火腿隊守中外野，日本球員就會以他為榜樣，學習他的東西，也因為陽岱鋼在日職，台灣電視台有轉播，台灣贊助商和球迷就會去日本。」

平野感嘆，感覺上台灣總是跟隨別人的腳步，其實不應該是這樣的，雖然有風險，但應該要勇於嘗試成為先鋒者，當然，先鋒者存在一定風險，但台灣應該要盡早嘗試新的東西，這是時間早晚的問題，未來有一天一定會是這樣子的。

平野再以大巨蛋為例，「台灣有第一座大巨蛋，票房很好大家就會討論要蓋第2、第3座大巨蛋，當這顆大巨蛋落成，中間一定花費很多心力，時間又漫長，台灣棒球環境就跟蓋大巨蛋一樣，無論如何都是要花錢的，以商業角度來看，你不賺錢，我為什麼要投入資源，中職要怎麼樣變得更好，很大的因素是，你可以再吸引多少人？到底能再賺多少錢？」

平野說，日職吸引這麼多球迷進場看球，是因為日職傳達「棒球跟人生一樣」的信念給大眾，日本球迷看的不只是球員在場上的表現，更重視他們場下努力的過程，台灣有很多進場的球迷不一定看得懂棒球，但中職已經營造出「即使你看不懂棒球，還是可以跟大家一起跳舞」的氛圍，很多人是進場參與才開始看棒球的。

中職要吸引更多球迷進場，平野再給中職的建議是，「現在社群媒體非常發達，很多資訊都可以大量且迅速地散發出去，以現在科技來說，中職要做這樣的事情並不困難，另外，日職廣島是市民球團，他們做很多努力，讓全廣島市民都想支持這支球隊，球團跟地方做結合很重要，」平野說，以前日職也曾歷經黑暗時期，台灣有無限的可能性無限。

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