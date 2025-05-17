運動部落腳台北 陳其邁:遺憾失望

對於運動部落腳台北，陳其邁（右）今天受訪時表達遺憾與失望。（記者葛祐豪攝）

〔記者葛祐豪／高雄報導〕運動部預計於9月9日國民體育日正式掛牌成立，根據體育署規劃，運動部、全民運動署與國家運動產業發展中心將設立於北部；對此，高雄市長陳其邁今天（17日）受訪時，表達遺憾與失望。

在場地規劃方面，體育署表示，運動部及全民運動署的辦公地點選址，將根據國家發展委員會「均衡台灣」的理念，並考量中央部會與行政院及立法院之間的行政聯繫需求。屆時，運動部、全民運動署與國家運動產業發展中心將設立於北部，結合現有的體育大樓及租賃的臨時辦公室。

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體育署指出，南部則以國家運動訓練中心與國家運動科學中心作為發展基地，並將持續尋找適合的空間，以支持運動部及全民運動署的運作，共同推動全國運動事務。

高雄市長陳其邁今天（17日）中午出席2025放視大賞頒獎典禮時，被媒體問到「運動部將落腳台北，沒有選擇高雄，」時，表示沒有接到相關訊息，若沒有設在高雄，一定是令高雄市民非常遺憾及失望。

針對放視大賞活動，陳其邁強調已經連續15年舉辦，受到產業界及學校重視，高雄也有非常多數位內容相關科系，放視大賞提供一個最好的舞台，讓新創團隊可以很快接軌到國內外產業的資源。

陳其邁感謝教育部及數發部延續多年的支持，讓放視大賞成為綻放學生創意才華最重要的一個場域，他今天也恭喜獲獎同學，深具才華，讓全世界看見。

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