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中職》狂！鄭浩均猛飆返台最速火球 兄弟菜鳥準完全打擊

2025/05/17 17:24

鄭浩均、劉貴元。（本報資料照）鄭浩均、劉貴元。（本報資料照）

田兆崴 ／核稿編輯

〔記者龔乃玠／綜合報導〕中信兄弟本土王牌鄭浩均今天在二軍投第5場復健賽，對味全龍4局猛飆7次三振，無失分，狂飆156公里火球刷新回中職以來的最速紀錄，加上劉貴元準完全打擊加持，終場以4：1擊敗味全二軍。

鄭浩均首局投出變相三上三下，2局被黃柏豪擊出場地二壘安打，但連續解決3位打者；3局上，鄭浩均被吳東融敲內野安打，2出局後又投2次四壞，但他在滿壘三振黃柏豪，化解大危機。

此外，鄭浩均在4局上大秀K功，連續飆出3次三振，以連續4K完成今日投球任務，合計77球有50顆好球，4局被敲3支安打，投出2次四壞和7次三振，無失分，最快球速飆到156公里。

兄弟牛棚大將呂彥青今天也首度在二軍投復健賽，僅花9球完成1局，連續解決曾聖安、黃柏豪和李展毅，飆出三上三下，最快球速143公里。

中信菜鳥劉貴元扛開路先鋒單場3支安打，且是一壘安打、二壘安打和三壘安打，差一支全壘打就能達陣完全打擊，他在二軍打擊率高達3成91。

味全今推派黃侰程先發，合計投3.2局被敲3支安打，送出2次四壞和5次三振，失掉2分（1分自責），最快球速140公里，在二軍防禦率1.46。

味全陳志傑今後援上陣，7局下一上陣就投出三振，但被黃鈞聲敲二壘安打，又投出四壞，羅華韋接替救火送回壘上所有跑者，陳志杰僅投0.1局被敲1安，投出1次四壞，失掉2分，最速142公里。

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