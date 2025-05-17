NFL》「無關緊要先生」蛻變當家四分衛！49人新星獲5年80億超狂續約

珀迪。（資料照）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕超勵志！根據《EPSN》知名記者薛弗特（Adam Schefter）報導，舊金山49人與當家明星四分衛珀迪（Brock Purdy）簽下5年2.65億美元（約新台幣80億），其中1.81億美元為保障薪資。

年僅25歲的珀迪來自愛荷華州立大學，2022年選秀會以第7輪262順位，也是該年最後一名中選，成為當年的「無關緊要先生（Mr. Irrelevant）」。起初珀迪只是前大物蘭斯（Trey Lance）與老將葛洛波羅（Jimmy Garoppolo）的替補，然而該年兩人接連倒下，珀迪扛起先發重任後率49人戰績一飛衝天。

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自2022年賽季第13週例行賽接替葛洛波羅成為主戰以來，49人在他上場的比賽中拿下27勝15敗（含季後賽，包含2次國聯冠軍賽與1次超級盃），這段期間珀迪的QBR（70.2）全聯盟第4、傳球碼數（9452碼）第3、每次平均傳球碼數（8.9碼）第1、傳球達陣（64次）第7。

珀迪在去年賽季遇上不少挑戰，包含主力球星麥卡弗（Christian McCaffrey）、艾尤克（Brandon Aiyuk）、威廉斯（Trent Williams）、基特爾（George Kittle）與山謬（Deebo Samuel）等人皆因傷輪番缺陣，但他還是在15場比賽中繳出聯盟第7的QBR（68.0）、第10傳球碼數（3864碼）以及第3的平均傳球碼數（8.5碼）；然而他本季表現也相對起伏，達陣抄截比1.7並列聯盟第23，比起2023年的2.8有明顯下滑。

49人日前才剛與基特爾完成4年7640萬美元的史上最高薪近端鋒續約，如今再綁定未來主戰四分衛珀迪，也讓生涯前3年僅賺進260萬美元的他身價大翻倍，目前他年均薪高達5300萬美元，與邁阿密海豚塔格維洛瓦（Tua Tagovailoa）並列聯盟第7，同時他目前的週薪（約290萬美元），也一舉超越他生涯前3年總收入。

此外，49人今天還簽下資深踢球員喬瑟夫（Greg Joseph），他曾在2022年賽季效力明尼蘇達維京人時踢進40碼射門，幫助球隊逆轉印第安納波利斯小馬，完成聯盟史上最大分差逆轉勝。喬瑟夫來季將與表現不佳的大物踢球員穆迪（Jake Moody）競爭。

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