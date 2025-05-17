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名醫專欄》國際壯年運動會的底層邏輯

2025/05/17 14:37

台北市長蔣萬安出席2025雙北世界壯年運動會反恐維安暨消防搶救演練，現場模擬公車人質挾持場面逼真。（資料照，記者田裕華攝）台北市長蔣萬安出席2025雙北世界壯年運動會反恐維安暨消防搶救演練，現場模擬公車人質挾持場面逼真。（資料照，記者田裕華攝）

台灣運動醫學會前理事長葉文凌教授

這個世界最不缺乏的就是＂不公平＂。只要觀察的尺度夠小，水至清則無魚，人至察則無徒。運動更是如此。形形色色的人們，有著形形色色的身體狀況。或高、或矮、或上肢強、或下肢強、或早上強、或晚上強。所以在奧運的鎂光燈下，永遠表現的就是特定的族群，或者說是精英族群。這樣的族群當然吸盡眼球，享盡榮光。精英們也是竭盡所能的達到更高、更遠、更快的目標。當然，精英的表現也絕對不會令人失望。只是眾多人口中，如此著越的族群到底少之又少，而人們總是期待舞台，期待目光。因此針對不同族群的運動賽事也應運而生。如針對身體殘疾的帕奧運、針對大學生的世界大學運動會。就某種意義而言，這樣的賽事仍是特定群體的精英挑戰賽。身背著代表國家的標誌，也接受國家級的訓練，底層邏輯仍是＂國家級的競賽＂。

國家有大的不得了，可以橫跨十一個時區，西境起床，東境已快睡覺。也有小到目視及至，呼喊聲就穿透全國。所以國家級的競賽就是一種很大的不公平，你知、我知、天下知。但是閃閃發亮的金牌永遠代表致命的吸引力。金牌代表國力的謎因永遠糾纏著千萬的人們，也是執政的滿意代表。這樣的運動就代表極度的不公平。那怎樣才能公平些呢？其實底層邏輯就是＂回歸個體＂。運動就是自己的選擇和夢想。不代表學校，不代表社會，也無關國家機器。這或許就是最接近＂公平＂的境界。

因此國際壯年運動會協會（I M G A）的成立代表此一活動的開始，IMGA管理世界壯年運動會，不限制參賽者的身體條件，也向多數年齢段開放。基本上最低年齡介於25至35歲之間。這樣的條件已經排除掉運動精英族群。因為結締組織在30歲左右已經開始老化。除少數例外，鮮有精英運動員至35歲仍可維持巔峰。這樣也就排除體能的不公平。而且通常IMGA也會設定年齡的分級，這也進一步減少不公平。

最重要的是IMGA是以＂個人＂身份參加。這已經是回歸運動的本質。運動是快樂的，建設性的。長期以來的問題都是利益的介入。所以要用＂禁藥＂欺騙，所以要用許多手段改變遊戲規則。所以必須要佈局運動總會，改變人、事、時、地、物。通常愈在意，愈強大的國家愈嚴重。許多國家早就惡名昭彰，聲名狼藉。而更多的運動員更是身心遭到嚴重影響。不少人英年早逝，或者根本沒到英年。至於身體殘疾、不可逆的疾病更是不可勝數。這是為什麼要以＂個人名義＂參加的重要性，也是世界壯年運動會的底層邏輯。公平也才可以得到彰顯。

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