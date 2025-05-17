雙北世壯運17至30日登場 侯友宜5/22參加桌球賽

體育局補充，報名桌球比賽的侯友宜請到奧運桌球國手陳思羽擔任教練，22日下午1點將在新莊體育館出賽。（新北市體育局提供）

〔記者黃子暘／新北報導〕雙北世界壯年運動會將在今（17）晚開幕，會期至30日止，共35個競賽種類在6縣市61處場館展開。新北市體育局長洪玉玲指出，有眾多退役國手、名人前來參賽，新北市長侯友宜也將於5月22日在新莊體育館參加桌球比賽，新北市府團隊「新北隊」參加慢壘比賽，5月24日對戰「台北隊」，大眾入場觀賽免費之外，入場還能領取小禮品、參加觀賽抽iPhone 16活動。

體育局表示，18日超馬名將林冠汝將出賽在板橋體育場舉行的田徑競走5000公尺賽事；前奧運銀牌國手陳詩園、奧運銅牌國手袁叔琪、譚雅婷、帕運選手鄭自強等名將將在25日參加板橋體育場舉行的射箭賽事；前職棒球星周思齊、高國輝領軍「GOATBROS山羊兄弟」棒球隊，若晉級複賽，25日有機會在三重棒球場登場，高國輝也報名20日在台灣高爾夫俱樂部舉辦的高爾夫球預賽。

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體育局說，藝人黃鐙輝、阿翔、馬國畢、阿Ben、董事長樂團吉董、梅賢治等人也組成「閃亮齊心，大家都愛短今！」，在18日早上8點參加三重棒球場棒球休閒組賽事；職籃球員陳信安與前職籃國手、藝人王陽明等出賽24日輔仁大學中美堂的籃球賽事；跆拳道競賽將在板樹體育館進行，奧運跆拳道國手羅嘉翎教練劉聰達與母親何千金分別在28、29日出戰，羅嘉翎將以教練身分陪伴媽媽上場。

體育局補充，報名桌球比賽的侯友宜請到奧運桌球國手陳思羽擔任教練，22日下午1點將在新莊體育館出賽；「新北隊」首場賽程將在24日下午1點在台北觀山棒球場對戰「台北隊」。

體育局說，進場觀賽可領取限量應援小物與限量「新北幣」，並參加「觀賽集點抽iPhone16」，詳細活動資訊可上世壯運官網查詢，新北專屬活動可關注粉專「新北運動聚點」。

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