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世壯運遊行5點半登場 北市府周邊交管至晚間7點

2025/05/17 14:54

世壯運17日開幕典禮暨遊行交通管制路段，粉色管制時段自10點至19點、橘色管制時間自15點至19點。（台北市政府提供）世壯運17日開幕典禮暨遊行交通管制路段，粉色管制時段自10點至19點、橘色管制時間自15點至19點。（台北市政府提供）

〔記者林承鴻／台北報導〕雙北世壯運今（17日）晚開幕，「夢想壯年遊」遊行下午5點30分開始，近2萬名選手、隊職員將自台北市政府步行至大巨蛋參與開幕典禮，周邊道路自上午10點管制至晚間7點。

46條公車路線配合改道，取消停靠市政府（松智）等共17個站位；另仁愛路（敦化-逸仙）西往東公車專用道於下午2點40分至晚間7點配合封閉，詳情可上台北市公共運輸處官方網站（http://www.pto.gov.taipei/）查詢。

台北市交通警察大隊說明，上午10點至下午3點為第1階段管制，封閉松高路（基隆路-逸仙路；基隆路南向右轉車道）、松壽路（市府路-松智路）、松智路（松高路-松壽路）、市府路（松高路-松壽路）、基隆路（逸仙路50巷-松高路，南向右轉車道）。

第2階段管制自下午3點起至晚間7點，擴大管制範圍，封閉松高路（基隆路-逸仙路；基隆路南向右轉車道）、松壽路（一號道路-松壽路20巷；松高路20巷-松仁路，西向）、松智路（松高路-松廉路）、市府路（松高路-信義路）、基隆路（逸仙路50巷-松高路，南向右轉車道）、仁愛路（光復南路-一號道路，東向；一號道路-市府路）、逸仙路（忠孝東路4段-仁愛路4段）。

交大表示，為配合居民進出需求，逸仙路（忠孝東路4段-松高路）往北2個車道於下午3點至5點開放通行，5點至7點則全面管制；逸仙路42巷及逸仙路50巷於下午3點到晚間7點開放雙向通行。

遊行結束後，除市府路（東側2車道及西側1車道）、松智路（西側1車道）及松壽路（南側1車道）仍管制供撤場外，其餘路段預計晚間7點開放通行；預計8點全路段解除管制，不過仍需視現場交通狀況調整管制時間。

交大指出，若逸仙路（忠孝東路至仁愛路4段）出現人流滿溢車道且不易控管情形，將於南、北兩端（忠孝東路4段口、仁愛路4段口）採取彈性管制車輛進入措施。

交大建議，南北向車輛可改道建國南北路、復興南北路、敦化南北路及松山路；東西向改道民權東西路、南京東西路、市民大道及和平東路。相關道路管制時間、措施及範圍，將視交通狀況彈性調整，請用路人配合現場交通指揮人員指揮引導。

世壯運遊行17日17時30分舉行，北市府周邊交管至19時。（記者林承鴻攝）世壯運遊行17日17時30分舉行，北市府周邊交管至19時。（記者林承鴻攝）

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