晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 學生籃球

籃球》馬公高中女籃隊9名隊員 努力奮戰勇奪全國大賽第5名

2025/05/17 15:31

澎湖縣議長陳毓仁，代表馬高校友會致贈獎學金。（澎湖縣議會提供）澎湖縣議長陳毓仁，代表馬高校友會致贈獎學金。（澎湖縣議會提供）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕全隊只有9名球員的馬公高中女籃隊，在教練曾嘉琪的率領和校長石仲哲的支持下，2023年首次打入全國賽的馬公高中籃球隊，今年在兵力吃緊情況下，先拿下南區冠軍后冠，取得決賽門票，再次進軍今年全國乙級聯賽。

馬公高中女子籃球隊今年3月在「HBL高中籃球乙級聯賽」南區複賽，以4連勝戰績，取得今年5月進軍全國8強賽的資格。

今（17）日在高中籃球聯賽乙級全國決賽中，以5戰3勝的戰績，榮獲第5名。澎湖縣議長陳毓仁今日特地到台北板橋球場，給馬高女籃隊員送加菜金，為他們加油及鼓勵。

在5月13日到17日決賽一連多場賽事後，傳來捷報，馬高籃球隊打出全國第五名的佳績，這也是這3年來最好的成績。今年全國8強賽最後一場比賽，馬高女籃隊以65比59擊敗能仁家商，以5戰3勝榮獲第5名。陳毓仁議長在結束議會議程後，也專程趕往球場為球隊加油打氣。響應馬高全國校友致贈加菜金，身為馬高全國校友會澎湖分會會長，陳毓仁也代表分會致贈獎勵金，送上大大的讚賞。

陳毓仁表示，9名球員奮力拼搏的運動家精神，和堅毅不屈的團隊合作，真的讓人感動，看著他們輸球落淚讓人不捨，馬上打起精神繼續拼又讓人佩服，這樣精神值得鼓勵更值得學習，請大家繼續為馬高女籃加油！

馬高女籃僅有九名球員，卻在全國大賽打出第五名佳績。（澎湖縣議會提供）馬高女籃僅有九名球員，卻在全國大賽打出第五名佳績。（澎湖縣議會提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中