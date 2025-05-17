籃球》馬公高中女籃隊9名隊員 努力奮戰勇奪全國大賽第5名

澎湖縣議長陳毓仁，代表馬高校友會致贈獎學金。（澎湖縣議會提供）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕全隊只有9名球員的馬公高中女籃隊，在教練曾嘉琪的率領和校長石仲哲的支持下，2023年首次打入全國賽的馬公高中籃球隊，今年在兵力吃緊情況下，先拿下南區冠軍后冠，取得決賽門票，再次進軍今年全國乙級聯賽。

馬公高中女子籃球隊今年3月在「HBL高中籃球乙級聯賽」南區複賽，以4連勝戰績，取得今年5月進軍全國8強賽的資格。

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今（17）日在高中籃球聯賽乙級全國決賽中，以5戰3勝的戰績，榮獲第5名。澎湖縣議長陳毓仁今日特地到台北板橋球場，給馬高女籃隊員送加菜金，為他們加油及鼓勵。

在5月13日到17日決賽一連多場賽事後，傳來捷報，馬高籃球隊打出全國第五名的佳績，這也是這3年來最好的成績。今年全國8強賽最後一場比賽，馬高女籃隊以65比59擊敗能仁家商，以5戰3勝榮獲第5名。陳毓仁議長在結束議會議程後，也專程趕往球場為球隊加油打氣。響應馬高全國校友致贈加菜金，身為馬高全國校友會澎湖分會會長，陳毓仁也代表分會致贈獎勵金，送上大大的讚賞。

陳毓仁表示，9名球員奮力拼搏的運動家精神，和堅毅不屈的團隊合作，真的讓人感動，看著他們輸球落淚讓人不捨，馬上打起精神繼續拼又讓人佩服，這樣精神值得鼓勵更值得學習，請大家繼續為馬高女籃加油！

馬高女籃僅有九名球員，卻在全國大賽打出第五名佳績。（澎湖縣議會提供）

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